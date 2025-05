Attimi di terrore a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una bambina di tre anni è precipitata dalla finestra della sua casa, situata al primo piano di un edificio in via Fabio Massimo. La piccola è stata soccorsa tempestivamente e trasportata all’ospedale Santobono di Napoli.

Maddaloni, bimba di tre anni precipita dalla finestra di casa: è ricoverata al Santobono

Secondo i medici, le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato la frattura di una gamba e alcune contusioni, ma non è in pericolo di vita. Sull’accaduto sta indagando la Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto nella serata del 14 maggio. La bambina è stata inizialmente condotta all’ospedale civile di Caserta, ma, considerata la sua giovane età e la necessità di ulteriori esami, è stata trasferita in una struttura pediatrica specializzata nel capoluogo partenopeo.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente in casa non erano presenti i genitori, ma alcuni parenti a cui la piccola era stata temporaneamente affidata. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente: si ipotizza che la bambina possa essersi avvicinata alla finestra approfittando di un momento di distrazione degli adulti, finendo per cadere accidentalmente.