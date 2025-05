Momenti di paura e apprensione per una giovane famiglia campana, dopo che un bambino di soli due anni ha ingerito una pericolosissima batteria a disco. Il piccolo è stato operato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli nella notte tra venerdì e sabato ed è ora ricoverato in terapia intensiva, fuori pericolo ma ancora in prognosi riservata.

Napoli, bimbo di 2 anni ingerisce batteria a disco: salvato con un delicato intervento al Santobono

A lanciare l’allarme è stata la sorellina del bambino, che si è accorta dell’ingestione di un corpo estraneo. Pochi minuti dopo sono comparsi i primi sintomi: difficoltà nella deglutizione e abbondante salivazione. I genitori si sono precipitati all’ospedale di Aversa, dove sono stati eseguiti i primi accertamenti e disposto il trasferimento immediato al Santobono, centro di riferimento per l’emergenza pediatrica.

Al presidio ospedaliero del Vomero, gli esami radiografici hanno rivelato la presenza di una pila a bottone incastrata nell’esofago, ormai fortemente aderente ai tessuti e già responsabile di un principio di necrosi. I tentativi di rimozione per via endoscopica sono risultati vani, costringendo l’equipe a procedere con un intervento chirurgico più invasivo, effettuato tramite accesso dal collo direttamente all’esofago cervicale.

L’operazione, eseguita da una squadra multidisciplinare coordinata dal dottor Giovanni Gaglione, direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica d’Urgenza, è riuscita a rimuovere la batteria senza ulteriori complicazioni. Fondamentale il lavoro congiunto degli anestesisti Alessandra Alifuoco e Giovanna Mastrominico, dei chirurghi Maria Chiara Cianci, Francesca Lalla e della gastroenterologa Cristina Bucci.

“La tempestività è tutto – ha spiegato Gaglione –. Le pile a bottone, soprattutto quelle al litio, possono provocare in poche ore ustioni interne gravissime. Il rischio è la perforazione dell’esofago, danni alla trachea o emorragie mortali”.

Il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna, ha sottolineato la gravità del fenomeno: “Ogni anno trattiamo circa 25 casi di ingestione di pile a disco che richiedono interventi urgenti. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale sensibilizzare i genitori sui rischi legati a oggetti di uso quotidiano, spesso sottovalutati ma potenzialmente letali.” Il bambino, ancora monitorato costantemente, sta rispondendo positivamente alle cure. I medici restano cauti, ma ottimisti.