Bollettino Protezione Civile 4 maggio, 1225 guariti e 195 morti

Bollettino Protezione Civile 4 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, lunedì 4 maggio 2020.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 211.938 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.221 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.6%; ieri +1.389). Di queste, 29.079 sono decedute (+195, +0.7%; ieri +174) e 82.879 (+1.225, +1.5%; ieri +1740) sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 99.980 (per la prima volta, dopo settimane, questo dato scende sotto quota 100.000; il conto sale a 211.938 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.823; 1.479 (-22, -1.5%; ieri -38) sono in terapia intensiva.

Bollettino Protezione Civile di ieri 3 maggio

Dei 1389 tamponi positivi rilevati ieri, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 174 persone (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884. I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri).