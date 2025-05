Attimi di paura nella tarda serata di lunedì 5 maggio in via Migliaccio ad Orta di Atella, dove una voragine improvvisa ha causato il parziale crollo di un edificio all’interno di un complesso residenziale.

Orta di Atella, crolla parte di un edificio in via Migliaccio: evacuati i residenti

L’allarme è scattato subito dopo il cedimento, con l’intervento tempestivo delle autorità che hanno disposto l’evacuazione dell’intero stabile per motivi di sicurezza.

A prestare soccorso sono state le squadre della Protezione Civile di San Prisco e Casal di Principe, coordinate da Luigi Sticco. I volontari hanno allestito un’area di accoglienza temporanea dotata di tende, brandine e generi di prima necessità, offrendo supporto immediato agli sfollati.

“La maggior parte dei residenti ha trovato ospitalità presso familiari – ha spiegato il sindaco Antonino Santillo – ma per nove persone, tutte straniere e senza alternative, è stato necessario attivare la Protezione Civile Regionale”.

Su richiesta dell’amministrazione comunale, la sede regionale di San Marco Evangelista ha fornito tre tende, installate presso l’area mercato, dove i nove cittadini hanno potuto trascorrere la notte in condizioni di sicurezza. La vigilanza notturna dell’area è stata affidata ai carabinieri della stazione locale.

Intanto, proseguono i sopralluoghi dei tecnici per valutare la stabilità dell’edificio interessato e per comprendere le cause che hanno portato al cedimento del suolo. Non si registrano feriti, ma il disagio per le famiglie coinvolte resta alto.