Bollettino protezione Civile 21 aprile, per la prima volta i guariti sono solo stesso numero dei contagiati

Bollettino protezione Civile 21 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 21 aprile 2020.

I dati di oggi 21 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 183.957 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2729 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.5 %; ieri la crescita era stata più contenuta, di 2.256 casi) . Di queste, 24.648 sono decedute (+534, +2.2%; ieri i morti erano stati +454, e qui Luca Foresti prova a capire come mai la curva dei decessi si stia abbassando, in Italia, così lentamente) e 51.600 (+2723, +5.6%; ieri +1.822) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 107.709 (ieri erano 108.237, e si registra dunque il secondo giorno consecutivo di calo;

Bollettino protezione civile di ieri 20 aprile

n Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 181.228. Di questi, 108.237 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.822, per un totale di 48.877. Il totale delle vittime è di 24.114, 454 in più rispetto a ieri.

Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.573, 62 in meno rispetto al giorno precedente, “il numero più basso da un mese a questa parte” secondo quanto spiegato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa. Il dato è in calo per il diciassettesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 24.906 sono poi ricoverati con sintomi e 80.758 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Regione Lombardia 21 aprile

Ecco i numeri aggiornati a martedì 21 aprile riguardo l’emergenza coronavirus in Lombardia. Come di consueto, pochi minuti prima dal bollettino nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, la regione Lombardia ha pubblicato i numeri odierni con i nuovi casi, i decessi e i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Aumentano i nuovi casi nella regione più colpita d’Italia: oggi 960contro i 735 di ieri. Aumentano anche i decessi, quest’oggi 203 rispetto ai 163 di 24 ore fa. Ma il numero più confortante è quello dei guariti: addirittura 1.366 contro i 482 di ieri. Stabile il numero dei tamponi, oggi 6.711 (ieri 6.631).

Bollettino regione Lombardia di ieri 20 aprile

Rimangono stabili i decessi da Coronavirus: e infatti oggi, 20 aprile, la Lombardia conta 163 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 12.376. Rispetto a ieri ci sono stati +735 positivi per un totale di 66.971. I dati arrivano a fronte di 6.331 tamponi eseguiti, per un totale di 276.486. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 901 (-21), i ricoverati sono 10.138 (-204). I dimessi sono in tutto 43.011 (+252 rispetto a ieri).

I dati relativi ai casi Covid-19 nelle province: