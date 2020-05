Coronavirus, la Campania continua a sperare: oggi 14 casi

Bollettino Coronavirus regione Campania di oggi 3 maggio. Come ogni giorno l’unità di crisi della regione Campania comunica in serata i dati del giorno sulla situazione legata ai casi di Covid-19.

Intanto, stando all’aggiornamento pomeridiano dell’unità di crisi della regione, attualmente i positivi in Campania sono 2723, due in più rispetto a ieri che sono stati 2721. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 morti in più, fin dall’inizio dell’epidemia sono state 364 le persone decedute in Campania.

Bollettino Campania 3 maggio

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 876 tamponi di cui 3 risultati positivi;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 342 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 45 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 289 tamponi di cui nessuno risultato positivo;



– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 33 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 8 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 93 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1759 tamponi di cui nessuno risultato positivo;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 293 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 93 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 14

Tamponi di oggi: 4.045

Totale complessivo positivi Campania: 4.498

Totale complessivo tamponi Campania: 90.543