Alla luce del continuo sciame sismico che da mesi interessa l’area dei Campi Flegrei, il governo valuta la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. L’annuncio arriva dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine di un vertice tenutosi a Roma nella giornata di ieri, martedì 13 maggio.

Campi Flegrei, Musumeci: “Verso la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”

Le dichiarazioni giungono poche ore dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più forte registrata negli ultimi decenni ad eccezione di un solo evento negli ultimi 40 anni. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione dell’area flegrea, è solo l’ultimo di una lunga serie legata al fenomeno del bradisismo, che sta causando una progressiva e costante deformazione del suolo.

“Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione – ha spiegato Musumeci – suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell’area dei Campi Flegrei.”

Il provvedimento, ha precisato il ministro, permetterebbe di accelerare le procedure già avviate per la gestione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio, rendendo più tempestivi gli interventi di Protezione civile e degli enti coinvolti. “Risponderemmo così all’esigenza di agire in un regime straordinario, sfruttando le norme varate dal governo Meloni nell’ultimo anno e mezzo”, ha aggiunto.

Al vertice, oltre al ministro, hanno partecipato anche il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo del dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara, il capo di gabinetto Riccardo Rigillo e il capo dell’ufficio legislativo Francesco De Luca.

La proposta di stato di emergenza dovrà essere prima condivisa con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per ottenere l’intesa istituzionale necessaria, e successivamente presentata al Consiglio dei ministri per la delibera finale.