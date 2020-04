Bollettino Protezione Civile giovedì 30 aprile, ottime notizie: è record di guariti oggi

Bollettino Protezione Civile giovedì 30 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, giovedì 30 aprile 2020.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino aggiornato ad oggi, giovedì 30 aprile, dell’emergenza Coronavirus in Italia. Lo ha fatto nel corso del punto stampa delle 18 non più giornaliero ma bisettimanale. Al momento nel nostro Paese ci sono 205.463 casi di Covid-19 (+1872 rispetto a ieri), di cui 75.945 guariti (+ 4.693) e 27.967 decessi (+ 285 ). Tra gli infetti, 81.708 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 18.149 sono ospedalizzati e 1.694 si trovano in terapia intensiva ( -101). I tamponi effettuati sono in totale 1.979.217 di cui 68.456 solo nelle ultime 24 ore.

(Segui qui la diretta) Bollettino Protezione Civile di ieri 29 aprile In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (2086+ rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+ 2311) e 27.682 decessi (+323). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino aggiornato dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.657 (il conto sale a 203.591 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Bollettino Regione Lombardia 30 aprile

Ecco il bollettino, aggiornato a mercoledì 29 aprile, riguardo l’emergenza coronavirus in Lombardia. A pochi minuti dalla pubblicazione dei dati nazionali da parte del Dipartimento di Protezione Civile, la Regione Lombardia nel suo consueto punto stampa ha pubblicato il bollettino contenente i nuovi casi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 598 i nuovi casi rispetto ai 786 di ieri. Continua il calo nei decessi, oggi 93 (104 ieri), mentre cresce il numero dei guariti, oggi 416 (304 ieri). Il numero dei tamponi registrati nella giornata odierna è di 11.048 tamponi rispetto ai 14.470 tamponi di 24 ore fa.

(Segui qui la diretta)

Bollettino regione Lombardia di ieri 29 aprile

104 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.679. I nuovi contagi sono +786, in lieve calo rispetto a due giorni fa quando erano cresciuti di +869 unità in 24 ore. Adesso il numero di casi totali è di 75.134 casi (ieri erano 74.348). I dati arrivano a fronte di +14.472 nuovi tamponi testati, per un totale di 365.895.

Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 634 (-21 rispetto ai 655 di due giorni fa), i ricoverati sono 7.120. Sono 25.333 i guariti, +304 rispetto a ieri. Milano continua a riportare il più alto numero di casi: +284 nella provincia e +86 nella città metropolitana, in aumento rispetto a ieri.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province: