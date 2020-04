Bollettino Protezione Civile mercoledì 29 aprile, i dati ufficiali di oggi

Bollettino Protezione Civile mercoledì 29 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, mercoledì 29 aprile 2020.

Bollettino Protezione Civile mercoledì 29 aprile aprile

In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (2086+ rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+ 2311) e 27.682 decessi (+323). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino aggiornato dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.657 (il conto sale a 203.591 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. (Segui qui la diretta) Bollettino Protezione Civile di ieri 28 aprile In Italia ci sono ad oggi, martedì 28 aprile, 201.505 casi di Coronavirus (+2091 rispetto a ieri), di cui 68.941 guariti (+2.317 ) e 27.359 decessi (+382). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino aggiornato dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati, 83.619 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 19.723 sono ospedalizzati e 1.863 sono ricoverati in terapia intensiva, con decremento di 93 unità rispetto a ieri che conferma il trend positivo degli ultimi giorni. Le regioni più colpite sono ancora Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. I tamponi effettuati finora sono 1.274.871. In totale i casi in Italia sono 201.505 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile. Bollettino Regione Lombardia 29 aprile

Ecco il bollettino, aggiornato a mercoledì 29 aprile, riguardo l’emergenza coronavirus in Lombardia. A pochi minuti dalla pubblicazione dei dati nazionali da parte del Dipartimento di Protezione Civile, la Regione Lombardia nel suo consueto punto stampa ha pubblicato il bollettino contenente i nuovi casi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 786 i nuovi casi rispetto agli 869 di ieri. Leggero calo nei decessi, oggi 104 (126 ieri), e anche nei guariti, oggi 304 (ieri 440). Il numero dei tamponi registrati nella giornata odierna è di 14.470 rispetto agli 8.573 di 24 ore fa.

Bollettino regione Lombardia di ieri 28 aprile

La Lombardia conta 126 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.575. I nuovi positivi sono +869, +269 rispetto a due giorni fa, quando erano cresciuti di 590 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 74.348 casi. I dati arrivano a fronte di +8.573 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 351.423. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 655 (-25 rispetto ai 680 di due giorni fa), i ricoverati sono 7.280. Sono 48.483 i dimessi, +1.012 rispetto a due giorni fa.

Milano continua a riportare il più alto numero di casi: +278 nella provincia e +149 nella città metropolitana, in crescita rispetto a due giorni fa. Il differenziale rispetto a ieri è di +90 nella provincia e +70 in città.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province: