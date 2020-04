Diretta regione Lombardia 30 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia e bollettino oggi 30 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 30 aprile bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera. Commentando i dati di ieri l’assessore all’Istruzione e al lavoro della Regione Melania Rizzoli ha sottolineato che “la diffusione del contagio è in forte calo in Lombardia”.

Bollettino regione Lombardia 29 aprile

104 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.679. I nuovi contagi sono +786, in lieve calo rispetto a due giorni fa quando erano cresciuti di +869 unità in 24 ore. Adesso il numero di casi totali è di 75.134 casi (ieri erano 74.348). I dati arrivano a fronte di +14.472 nuovi tamponi testati, per un totale di 365.895.

Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 634 (-21 rispetto ai 655 di due giorni fa), i ricoverati sono 7.120. Sono 25.333 i guariti, +304 rispetto a ieri. Milano continua a riportare il più alto numero di casi: +284 nella provincia e +86 nella città metropolitana, in aumento rispetto a ieri.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.291 (+95)

11.291 (+95) Brescia 12.806 (+115)

12.806 (+115) Como 3.207 (+53)

3.207 (+53) Cremona 6.023 (+30)

6.023 (+30) Lecco 2.265 (+17)

2.265 (+17) Lodi 2.959 (+12)

2.959 (+12) Monza e Brianza 4.674 (+37)

4.674 (+37) Milano 19.121 (+284) di cui 8.102 (+86) nella città metropolitana

19.121 (+284) di cui 8.102 (+86) nella città metropolitana Mantova 3.166 (+25)

3.166 (+25) Pavia 4.280 (+52)

4.280 (+52) Sondrio 1.143 (+2)

1.143 (+2) Varese 2.619 (+51)

Bollettino protezione civile 29 aprile

In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (2086+ rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+ 2311) e 27.682 decessi (+323). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino aggiornato dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.657 (il conto sale a 203.591 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.