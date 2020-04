Bollettino Protezione Civile martedì 28 aprile: 1709 guariti e 382 morti

Bollettino Protezione Civile martedì 28 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 28 aprile 2020.

Bollettino Protezione Civile martedì 28 aprile

In Italia ci sono ad oggi, martedì 28 aprile, 201.505 casi di Coronavirus (+2091 rispetto a ieri), di cui 68.941 guariti (+2.317 ) e 27.359 decessi (+382). Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino aggiornato dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati, 83.619 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 19.723 sono ospedalizzati e 1.863 sono ricoverati in terapia intensiva, con decremento di 93 unità rispetto a ieri che conferma il trend positivo degli ultimi giorni. Le regioni più colpite sono ancora Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. I tamponi effettuati finora sono 1.274.871. In totale i casi in Italia sono 201.505 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile. Bollettino Protezione Civile di ieri 27 aprile In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 199.414. Di questi, 105.813 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.696, per un totale di 66.624. Il totale delle vittime è di 26.977, 333 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventitreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 20.353 sono poi ricoverati con sintomi – 1.019 in meno rispetto a ieri (il numero più alto dall'inizio dell'emergenza) – e 83.504 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono in totale 1.789.662. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.237.317 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 26.678 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Bollettino Regione Lombardia 28 aprile

Ecco il bollettino aggiornato a martedì 28 aprile sull'emergenza coronavirus in Lombardia. A pochi minuti dalla pubblicazione dei dati nazionali da parte del Dipartimento di Protezione Civile, la regione Lombardia ha pubblicato il proprio bollettino con tutti i nuovi casi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Sono 869 i nuovi casi rispetto ai 590 della giornata di ieri. Si contano 126 nuovi decessi contro i 124 di ieri mentre aumenta il numero dei guariti, oggi 440 contro i 191 di ieri. I tamponi effettuati sono 8.573, in aumento rispetto ai 5.053 di ieri.

(Segui qui la diretta)

Bollettino regione Lombardia di ieri 27 aprile

La Lombardia conta 125 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.449 (ieri erano 13.325). Rispetto a ieri ci sono stati 590 positivi, -330 rispetto a due giorni fa, quando erano cresciuti di 920 in 24 ore. Adesso il totale è di 73.479 casi (ieri erano 72.889).

I dati arrivano a fronte di +5.053 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 342.850. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 680 (-26 rispetto a 706 di ieri), i ricoverati sono 7.525 (-956 da ieri). Continuano ad aumentare i guariti: +1.409rispetto a ieri, per un totale di 48.471 (ieri erano 47.062).

Fanno ben sperare i numeri per Milano. Sono +188 i casi in provincia (in totale 18.559) mentre +79 a Milano città (totale: 7.867), significativamente di meno rispetto a ieri quando invece erano stati registrati, rispettivamente, +463 e +241. Il capoluogo lombardo si conferma la provincia con più casi Covid rispetto a ieri, seguita da Pavia, Lecco, Bergamo e Brescia.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province: