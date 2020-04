Diretta regione Lombardia 28 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 28 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Ieri il presidente Conte è stato in Lombardia, in Prefettura a Milano, per un incontro con il sindaco Giuseppe Sala e il Governatore Attilio Fontana, il premier mette da subito le mani avanti: “So che molta gente non è contenta ma non potevamo fare diversamente. Questo non è un liberi tutti, stiamo passando ad una fase di convivenza col virus. Non possiamo permetterci di essere avventati o impreparati. Dal 4 maggio ci saranno 4 milioni e mezzo di persone in più in giro, che andranno ad aggiungersi a chi già lavora”.

Diretta Regione Lombardia oggi 28 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 27 aprile

La Lombardia conta 125 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.449 (ieri erano 13.325). Rispetto a ieri ci sono stati 590 positivi, -330 rispetto a due giorni fa, quando erano cresciuti di 920 in 24 ore. Adesso il totale è di 73.479 casi (ieri erano 72.889).

I dati arrivano a fronte di +5.053 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 342.850. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 680 (-26 rispetto a 706 di ieri), i ricoverati sono 7.525 (-956 da ieri). Continuano ad aumentare i guariti: +1.409rispetto a ieri, per un totale di 48.471 (ieri erano 47.062).

Fanno ben sperare i numeri per Milano. Sono +188 i casi in provincia (in totale 18.559) mentre +79 a Milano città (totale: 7.867), significativamente di meno rispetto a ieri quando invece erano stati registrati, rispettivamente, +463 e +241. Il capoluogo lombardo si conferma la provincia con più casi Covid rispetto a ieri, seguita da Pavia, Lecco, Bergamo e Brescia.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.150 (+37)

11.150 (+37) Brescia 12.599 (+35)

12.599 (+35) Como 3.076 (+51)

3.076 (+51) Cremona 5.971 (+5)

5.971 (+5) Lecco 2.230 (+53)

2.230 (+53) Lodi 2.936 (+10)

2.936 (+10) Monza e Brianza 4.516 (+39)

4.516 (+39) Milano 18.599 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città

18.599 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città Mantova 3.123 (+18)

3.123 (+18) Pavia 4.129 (+85)

4.129 (+85) Sondrio 1.132 (=0)

1.132 (=0) Varese 2.496 (+29)

Bollettino protezione civile 27 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 199.414. Di questi, 105.813 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.696, per un totale di 66.624. Il totale delle vittime è di 26.977, 333 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventitreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 20.353 sono poi ricoverati con sintomi – 1.019 in meno rispetto a ieri (il numero più alto dall’inizio dell’emergenza) – e 83.504 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono in totale 1.789.662. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.237.317 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 26.678 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.