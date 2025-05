Il Comune di Aversa si costituisce parte civile contro i cosiddetti furbetti del cartellino. Ieri al tribunale di Napoli Nord si è tenuta la prima udienza del processo in cui sono imputati alcuni dipendenti comunali accusati di aver falsificato le presenze.

Aversa, al via il processo contro i furbetti del cartellino: il comune si costituisce parte civile

In alcuni casi – secondo le indagini della Procura – avrebbero timbrato il badge, in altri ci sarebbe stata la complicità di alcuni colleghi. Come riporta il quotidiano il Quotidiano il Mattino, nell’udienza ci sono state richieste di rito abbreviato e di messa alla prova, cioè lavori socialmente utili o attività risarcitorie.

L’inchiesta è stata condotta dallaa Guardia di Finanza e si basa anche sull’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il processo contro i furbetti del cartellino del comune normanno ripartirà a settembre.