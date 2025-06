Villaricca, verde pubblico. Le forze di minoranza:”Cittadini costretti a tagliare l’erba da soli, comune assente”

Villaricca. “La misura è colma. In via Pietro Nenni e via San Francesco d’Assisi, i cittadini di Villaricca si sono visti costretti a scendere in strada per ripulire il verde pubblico, ormai completamente abbandonato dall’amministrazione comunale. La città è ormai ostaggio del verde, l’erba è cresciuta a dismisura, rendendo le strade impraticabili e pericolose. In alcuni casi, si rischia perfino di perdere la visibilità in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali. Una situazione che non può più essere tollerata.

«Ci troviamo in uno stato di totale abbandono. I cittadini non possono sostituirsi agli enti pubblici: noi paghiamo le tasse, ma non riceviamo i servizi», denunciano le forze di minoranza consiliari, che hanno raccolto la voce e la rabbia dei residenti. La mancanza di interventi di manutenzione non è più un episodio isolato, ma un problema sistemico dell’intero territorio comunale. Ville comunali trasformate in foreste selvatiche, piante ad alto fusto mai potate, erba che in alcuni casi entra nelle case. Dove sono i fondi destinati al verde urbano? Perché l’amministrazione continua a ignorare le richieste dei cittadini? L’amministrazione si rende conto delle gravi problematiche connesse alla mancanza di cura del verde pubblico?

Tuttavia grazie alle nostre segnalazioni un risultato c’è stato. Da poche ora è in corso un taglio dell’erba a macchia di leopardo in alcune zone della città. Un’operazione di facciata per mettere solo la teste sotto la sabbia e non affrontare il problema e che mortifica ancora di più i nostri concittadini.

Perché non si vuole affrontare il problema in Consiglio Comunale? Questo non è un problema tra minoranza e maggioranza, è un dramma della nostra città che necessità subito soluzioni concrete. Abbiamo presentato una mozione e chiesto l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale, proprio per discutere e proporre soluzioni, ma ad oggi ancora nulla, solo pretestuosi rinvii. BASTA! I cittadini sono stanchi!

Le forze di opposizione chiedono risposte immediate e interventi concreti. Il decoro urbano e la sicurezza non possono dipendere dalla buona volontà dei singoli. Serve una pianificazione seria, trasparente e costante. Villaricca merita rispetto, non silenzio.”

COMUNICATO STAMPA – Forze di minoranza