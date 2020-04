Bollettino Protezione Civile venerdì 24 aprile, 2922 guariti e 420 morti

Bollettino Protezione Civile venerdì 24 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 24 aprile 2020.

Bollettino Protezione Civile venerdì 24 aprile

In Italia ci sono 192.994 casi di Coronavirus (+3.021 rispetto a ieri), di cui 60.498 guariti (+2922) e 25.969 decessi (+420). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 24 aprile, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese resi noti dalla Protezione civile. Dei contagiati totali, 82.286 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 22.068 sono ospedalizzati e 2.173 sono ricoverati in terapia intensiva, seguendo il trend decrescente dei giorni scorsi. Il numero dei tamponi effettuati è di 1.642.356, con un aumento di +62447 nelle ultime 24 ore. Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le regioni più colpite dal virus per numero di contagi.

Bollettino Protezione Civile di ieri 22 aprile

Scendono i nuovi contagi, 2.646, meno 724 rispetto a due giorni fa, con un trend di crescita contenuto all’1,4%. Ma il bollettino di ieri conferma l’anomalia lombarda dove si concentra ben più di un terzo del totale dei nuovi contagi. Aumentano, sia pur di poco, i decessi che passano a 464 rispetto ai 437 del giorno prima. Quel che è importante ai fini della ripartenza è però il nuovo, drastico calo dei ricoveri: 934 in meno nei reparti Covid ordinari e 117 letti che si liberano di nuovo nelle terapie intensive. Il record di guariti, oltre tremila in un giorno, fa ridurre ancora una volta il numero complessivo di positivi al virus, 851 in meno nelle 24 ore.

Bollettino Regione Lombardia 23 aprile

Ad oggi, venerdì 24 aprile, sono 71.256 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 1.091 rispetto a ieri quando erano 70.165. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.791 in diminuzione di 401 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 756, in totale, in calo di 34 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 45.382, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 13.106, con un aumento di 166 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 314.298 tamponi (+11.583).

Bollettino regione Lombardia di ieri 23 aprile

200 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 12.940. Rispetto a due giorni fa ci sono stati +1.073 positivi per un totale di 70.165 casi. I dati arrivano a fronte di 12.016 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 302.715. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 790 (-27), i ricoverati sono 9.192 (-500). I dimessi sono in tutto 44.220 (+1.400).

dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: