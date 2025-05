In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il Napoli affrontare il Cagliari venerdì sera alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato l’allestimento di tre maxischermi in città per permettere ai tifosi di vivere insieme le emozioni dell’ultima partita stagionale.

Napoli-Cagliari si giocherà venerdì 23 maggio, in città 3 maxischermi per seguire il match scudetto

I maxischermi saranno installati in tre luoghi simbolici del capoluogo partenopeo: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, dove è attesa una grande partecipazione di pubblico. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire a tutta la cittadinanza un’occasione di aggregazione e condivisione, in totale sicurezza e in un clima di festa.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza, garantirà la gestione della sicurezza e della viabilità durante l’evento, con l’obiettivo di assicurare un’esperienza serena e coinvolgente per tutti i presenti.