Oroscopo Paolo Fox domani 24 aprile 2020: le previsioni segno per segno. Cosa dicono le stelle per la giornata di domani, venerdì 24 aprile. Quali sono le vostre aspirazioni e desideri per la giornata di domani? In base al vostro segno zodiacale e il diverso favore dei pianeti, avete una strada più o meno libera o tortuosa. ome inizierà il fine settimana? Scopriamo cosa aspettarci da questo weekend. Vediamo cosa ci dicono i pronostici di Paolo Fox per domani, 24 aprile 2020.

Giornata propositiva quella di domani. I prossimi giorni saranno particolarmente positivi sentimentalmente. Se hai vissuto una brutta esperienza, ora puoi superarla. Nel lavoro ti devi attivare. Domani sarai molto attivo sia in amore che sul lavoro. Venere in buon aspetto rimarrà a sostenerti fino a inizio agosto. Saturno, poi, si aggiunto, sbloccando qualche situazione ferma. Non risolverai ancora tutte le tue difficoltà, ma cominci a guardare al futuro con il sorriso.

Con Urano, la Luna e il Sole nel segno si possono fare scelte importanti con la persona che si ama. Nel lavoro non tutto potrebbe andare come desideri. Domani la Luna e Giove in aspetto favorevole ti proteggono nelle faccende pratiche, come la casa o alcune questioni burocratiche. In questi giorni hai avuto dei contrattempi che hanno ritardato alcuni progetti, ma ci sarà una novità importante entro luglio.

Giornata e weekend positivi, vuoi dire la tua sia se si tratta di cose positive, si di cose negative. Nel lavoro le cose che fai ora sono importanti per il futuro. Dovresti avere però più fiducia nell’amore. Il consiglio è di affrontare qualsisia contrasto tu abbia avuto con il partner domani, perché da sabato arriverà la Luna nel segno. Ci saranno delle giornate di rilancio nei rapporti, anche i più complicati. Vale la pena sfruttare questa occasione. In questo momento sei molto preoccupato per la tua famiglia.

E’ ora di fare bene i conti. Chi lavora in proprio, potrebbe sentirsi a disagio perché si sta rendendo conto di non guadagnare quanto meriterebbe. Ma il momento è troppo particolare per prendere decisioni drastiche. Bene l’amore e i progetti per il futuro. Evita le persone che hanno un’influenza negativa su di te e ti innervosiscono. Dovrai risolvere questa situazione che ti turba già da un po’. Cerca solo di non scivolare in un atteggiamento scostante di fronte a chi ritieni non apprezzi del tutto i tuoi sforzi.

Oroscopo Leone

Domani avrai un’altra giornata impegnativa. Cerca di non lasciarti trascinare dagli scontri che hai in amore, le cose nei prossimi giorni andranno meglio. Chiudi i rapporti con le persone che non ne valgono la pena. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox è quello di lasciar correre e non battibeccare su ogni cosa, soprattutto se giovedì hai avuto dei contrasti.

Oroscopo Vergine

Giornata sottotono, sei giù di morale. Il fatto che l’umore non sia al massimo si riflette anche nell’amore. Ma le cose andranno meglio a breve. Si prospetta però comunque un venerdì interessante: potresti risolvere alcuni problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tu sarai fra chi riuscirà a ripartire alla grande dopo questo periodo complesso. In amore, invece, c’è ancora qualche distanza da accorciare.

Oroscopo Bilancia

Allenata la tensione dei contrasti avuti a inizio settimana. Con Giove dissonante, meglio non rischiare e non fare affidamento esclusivamente sulla fortuna. Hai voglia di amare e in questo momento devi agire. Non reprimere ciò che provi nei prossimi giorni, come tenderesti a fare tu, soprattutto durante il weekend. Sabato e domenica, infatti, saranno due giornate preziose per superare i problemi legati ai sentimenti.

Oroscopo Scorpione

Giornata piuttosto faticosa. Sole e Luna opposti creano problemi in amore. Cerca di non discutere, prima di parlare rifletti: potresti creare altri problemi. Non prendere impegni se non puoi rispettarli. Dovresti evitare di imbatterti nei rapporti complicati, soprattutto con l’Acquario e lo Scorpione. In serata il venerdì migliorerà, ma cerca di evitare le polemiche. Sabato la Luna raggiungerà una posizione neutrale e il tuo umore dovrebbe risollevarsi.

Paolo Fox 24 aprile 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario

Affronta i problemi irrisolti in amore oggi. In questo periodo la vita sentimentale potrebbe essere abbastanza complicata. Gli incontri che si fanno ora possono essere molto importanti. Presto il lavoro aumenterà. Il prossimo weekend potrebbe rivelarsi pericoloso, soprattutto per le coppie di vecchia data che hanno avuto tensioni nel passato, perché tra sabato e domenica potrebbero riaffiorare vecchie ruggini. Cerca di essere prudente!

Oroscopo Capricorno

Il weekend sarà positivo. Hai molta energia e grinta. Bene l’amore, è il momento di agire e di parlare. Nel lavoro ci sono stati degli sbagli, ma ora si può puntare ad altro. Maggio sarà ancora più fortunato. Domani avrai il Sole in buon aspetto che ti darà nuova carica. Se rientri fra chi è stato incerto sul da farsi oppure ha avuto dei problemi pratici, sappi che stanno per arrivare soluzioni vincenti.

Oroscopo Acquario

Nel lavoro puoi sfruttare la grande concentrazione di cui godi in questo momento. In amore, se ci sono stati problemi, ora bisogna fare uno sforzo per sistemare le cose. Da domani dovresti puntare proprio sull’amore. Per amore l’astrologo romano intende, nel tuo caso, anche l’amicizia e le conoscenze, perché a te piace condividere ciò che provi con tante persone. Se hai un progetto in cantiere che coinvolge affetti e amici, procedi dritto! È probabile che entro fine giugno certe situazioni si sbloccheranno e ti arriveranno belle novità sul lavoro.

Oroscopo Pesci

Nel lavoro e nello studio ci sono agitazione e stress, chiedi troppo. In amore è un periodo importante, di riscoperta. Il consiglio per domani è di muoversi con prudenza in amore, perché hai Venere in opposizione. Questo suggerimento vale soprattutto per chi ha tensioni tra passato e presente oppure se è innamorato di due persone. Sul lavoro sii più ottimista, perché stai per ripartire alla grande.

