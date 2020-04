Oroscopo Paolo Fox giovedì 23 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Quali sono le novità riguardanti i primi 4 segni dello zodiaco per questa giornata? L’Ariete deve fare attenzione alle finanze, mentre i Gemelli hanno bisogno di prudenza in amore. Buon recupero per il Toro e il Cancro. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020. Vediamo insieme cosa dicono le stelle in amore, fortuna e lavoro per i primi quattro segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

La Luna influenzerà le tue finanze oggi. Ti senti instabile e ti porti dietro questo senso di precarietà dalla fine del 2019. Non devi, però, scoraggiarti troppo, perché alcuni progetti fermi da un po’, ripartiranno nei prossimi tra maggio e giugno. Nel frattempo, cerca di non esporti troppo in questo momento. Seppur in maniera lenta, tutto comincerà a ristabilirsi. Per quanto riguarda l’amore, anche in famiglia la situazione si aggiusterà. Ammetterete di essere stati un tantino polemici nei giorni precedenti e saprete abilmente come farvi perdonare. Mercurio nel segno permetterà di riprendervi sia nel lavoro che nei sentimenti. Siete un segno estremamente forte e come sempre, riuscirete ad uscire da questo periodo di difficoltà.

Oroscopo Toro

Tira buon vento. Oggi ritroverete forza e vitalità. È ora di ricominciare a progettare. Le cose per te possono ripartire molto bene adesso. Potresti perfino cominciare a pretendere emozioni più coinvolgenti dal tuo rapporto di coppia. Ora, sì, puoi costruire qualcosa di più importante. Se nei giorni scorsi qualcosa vi ha frenati nel proiettarvi verso il futuro, domani riacquisterete fiducia nel partner. Vivrete il vostro rapporto in serenità ed armonia. Urano è in un ottimo aspetto con la Luna, e il Sole vi influenzerà positivamente. Con un cielo del genere, sarà difficile non avere fortuna. Le vostre idee troveranno finalmente spazio per essere espresse e realizzate. Colleghi e superiori conteranno su di voi e sulla vostra voglia di fare.

Oroscopo Gemelli

Prudenza in amore, specie se stai tenendo il piede in due scarpe o se sei immischiato in un rapporto complicato. Vai con i piedi di piombo. Ora però potrete riprendervi quello che avevate perso in passato. Il lavoro, secondo il tuo oroscopo, ancora non decolla come vorresti, ma vedrai che entro giugno risolverai un problema oppure accetterai una nuova proposta. Per chi è alle prese con lo studio, procedere vi sembrerà una passeggiata. Siete nello spirito giusto per concentrarvi al massimo e ottimizzare i tempi anche nel lavoro. In amore cercate di farvi perdonare dal partner per i disguidi dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi le previsioni in amore sono tutt’altro che negative.

Oroscopo Cancro

La Luna a favore compensa Giove in posizione ostile. Questo significa che alcuni progetti lavorativi sono ancora bloccati. Ma già da oggi sarai più propositivo e grintoso rispetto agli ultimi tempi. E’ un’ottima giornata per riprendervi. Anche in amore sarà un’ottima giornata: è il momento perfetto da dedicare alle relazioni e alle nuove conoscenze, anche online. Chissà che non si rivelino utili per il futuro.