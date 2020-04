Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i secondi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nella penultima settimana di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 23 aprile Leone Vergine Bilancia Scorpione

Giovedì al top per la Vergine. La Bilancia ritorna grintosa, mentre il Leone ha momenti di fragilità. Ci vuole pazienza per lo Scorpione. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Leone

Luna, Urano e Sole remano contro, causando nervosismi e provocando una mutevolezza d’animo che alterna alti e bassi in amore. Forse accumulate ansia nella vostra interiorità quando invece dovreste aprire il cuore e la mente, avviando un dialogo chiarificatore e costruttivo con le persone a voi amate.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Vergine

Gli astri vi spronano a fare di più in amore e sono dalla vostra parte, per arginare i malumori e farvi abbandonare un atteggiamento polemico che non giova alle coppie e neppure a voi alle prese con le nuove faccende del cuore.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Bilancia

Venere è dalla vostra parte e garantisce un’apertura affettuosa agli altri. Attenzione però a non affermare le vostre idee e a cercare di concretizzare i sogni in maniera troppo impulsiva ed eccentrica. Riequilibrate il tutto prima di passare all’azione.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Scorpione

Luna in opposizione si fa sentire e può causare irritabilità ed eccessiva passionalità. La voglia di rivoluzionare la solita routine è tanta, quindi sentite insoddisfazione ed eccessiva tensione. Siate audaci in amore ma cercate di non essere frettolosi, agendo con maggiore diplomazia e contenendo l’impetuosità con il giudizio.