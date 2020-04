Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox giovedì 23 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Siamo addentrati nella seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Sagittario

C’è un miglioramento in atto e pian piano ne prenderete coscienza. Dovrete soltanto pazientare. Non tutta giungerà velocemente. Stai per ripartire alla grande sul lavoro. Hai una gran voglia di nuove soddisfazioni. Dovrai, invece, stare più attento in amore: ci sarà un contrasto da affrontare. Cerca di essere prudente con il partner, specie se in questi giorni avete avuto dei problemi. Attenzione a non essere troppo diretti con chi vi sta accanto. A volte il vostro atteggiamento può sembrare eccessivo a chi fa fatica a vivere in questa condizione. Se domani dovesse arrivare una nuova opportunità, dovreste approfittane: il successo sarà assicurato.

Oroscopo Capricorno

Bella notizia in arrivo nelle prossime 48 ore. Questo giovedì sarà all’ insegna di una ritrovata intesa di coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti fare un passo importante in direzione di una soluzione che cercavi da tempo. Anche chi ha vissuto nella precarietà finora, avrà dei miglioramenti significativi. Potrete prendervi la giornata tutta per voi e il partner. Organizzate qualcosa di carino in casa, una cena sana o un film insieme. Sarà un gesto molto apprezzato. L’influsso di Giove è benevolo soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Vi renderanno leggeri e spensierati.

Studio, lavoro e successo: siate sempre aperti al dialogo e valutate le considerazioni altrui. E’ questa la chiave del successo nel lavoro.

Oroscopo Acquario

Riposare e sfruttare il tempo per riorganizzare le vostre attività. Questo consiglia l’oroscopo. Tutto sommato l’amore procede, ma è il lavoro ora a metterti in seria difficoltà. Il suggerimento è quello di muoverti con prudenza, se non vuoi ritrovarti a lavorare in un clima di conflitti e polemiche. Devi riuscire a gestire la tua ribellione interiore: hai un forte desiderio di cambiare ma ora non puoi. In amore non siete stati molto pazienti ultimamente con la vostra metà. Allontanatevi. Chiedete il vostro spazio e dedicatevi a voi stessi. Marte e Venere in congiunzione generano un aspetto planetario favorevole per voi. Siate però molto pazienti e focalizzati su tutti i vostri propositi.

Oroscopo Pesci

Giornata perfetta per dedicare attenzioni a chi vi sta vicino, ai vostri affetti e alla vostra metà. Questa Venere opposta ti mette con le spalle al muro: devi cercare di parlare chiaramente a chi ti sta vicino. In questo periodo sei molto preoccupato per una questione famigliare e, come tendi a fare tu quando ti senti sopraffatto dalle emozioni, tenderai a chiuderti a riccio. Sforzati di aprirti. Chi ha avuto una sospensione sul lavoro da oggi entro maggio potrà recuperare molto bene. Amore: stare vicino a chi volete bene sarà la cosa che desidererete in questa gionata. Le stelle vi appoggeranno. Nettuno continuerà ad influenzare il vostro operato. E’ una gionata tutto sommato positiva. Godetevela al massimo. Qualcosa vi farà sentire in difficoltà e in bilico sul lavoro. Siate prudenti e non strafate.