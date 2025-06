Si terrà domani la prima riunione di coalizione dell’amministrazione D’Alterio. La maggioranza si riunirà per discutere di giunta e staff. La composizione dell’esecutivo e la scelta di coloro che saranno a supporto del primo cittadino è ora all’ordine del giorno di partiti e civiche che hanno vinto le elezioni amministrative.

Giugliano, domani prima riunione di maggioranza per giunta e staff. D’Alterio chiede tempi brevi

Il sindaco ha chiesto a tutti tempi celeri per la nomina. Dalle prime indiscrezioni, il Pd potrebbe essere rappresentato in giunta da Marco Sepe e Ilaria Fasano. Giugliano democratica dalla prima dei non eletti Bianca Perna. La Presidenza del Consiglio andrebbe a Luigi Guarino a cui spetterebbe come lista anche un assessore.

Nel Comitato civico costiero i papabili sono Vincenzo Risso e Chiara Giunta. Per Italia Viva Alfonso Sequino mentre per Azione Paolo Russo. Non si escludono poi nomine di fiducia del primo cittadino. Ad affiancare la fascia tricolore, invece, nello staff potrebbero essere Vincenzo Magliola e Salvatore Compagnone. Il nodo più difficile da sciogliere resta quello del vicesindaco, su cui non ci sarebbe ancora una convergenza.