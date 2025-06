Aversa, scossone nella giunta Matacena: si dimette l’assessore al Bilancio D’Amore

A un giorno dall’approvazione del rendiconto e dalla redistribuzione delle deleghe firmata ieri sera dal sindaco Matacena, l’assessore al Bilancio del Comune di Aversa, Mariano D’Amore, ha annunciato le sue dimissioni. Il tecnico – figura chiave nel percorso di risanamento dei conti dell’Ente – ha dato la sua disponibilità non oltre il 30 giugno 2025, assicurando la necessaria continuità amministrativa nei prossimi giorni, in attesa della nomina del suo successore.

“In un colloquio svoltosi nella mattinata di oggi – scrive in una lunga nota – ho ringraziato il sindaco per la rinnovata fiducia manifestatami con la conferma delle deleghe, ma gli ho rappresentato di ritenere concluso il mio impegno nell’amministrazione cittadina”. D’Amore ha quindi rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Matacena, al quale ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta.

Una scelta motivata anche dal raggiungimento di importanti traguardi amministrativi. “La recente approvazione del rendiconto – ha sottolineato – segna la conclusione di un ciclo iniziato il 7 ottobre scorso, con una manovra coraggiosa sul bilancio 2024, che ha posto le basi per la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e la restituzione del fondo di rotazione. Obiettivi centrati, tanto che l’intera massa passiva è stata assorbita alla data del 31 dicembre 2024″.

Un risultato definito dallo stesso D’Amore come “di straordinaria importanza per il nostro Ente”. Il tecnico aveva accettato l’incarico nel luglio scorso, “per aiutare un amico e la mia città in un passaggio difficile, pur sapendo che questa scelta mi avrebbe imposto rinunce e sacrifici personali“. “Ritengo di aver onorato l’impegno assunto”, ha scritto. D’Amore ha poi ringraziato i colleghi di giunta, il presidente del Consiglio, i consiglieri comunali, i dirigenti, i revisori dei conti e tutto il personale dell’Ente: “Mi hanno consentito un’esperienza che mi rende più ricco come uomo e come professionista”. Con la sua uscita, si apre ora un nuovo passaggio per l’amministrazione Matacena, chiamata a individuare un profilo capace di proseguire sul sentiero tracciato del risanamento finanziario.