Diretta video conferenza stampa Luca Zaia Veneto 15 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 15 aprile. Anche oggi, 15 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 15 aprile intorno alle 12.30.

“E’ un bollettino positivo, siamo al decimo giorno di dati positivi: la curva ha preso una direzione, oggi abbiamo risultati significativi. Ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia: c’è possibilità che ci sia ancora brutto tempo per la sanità, non deve esserci un ritorno del virus”: così ha esordito ieri Luca Zaia.

Diretta conferenza Zaia 15 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Il governatore Luca Zaia ha spiegato di essere già al lavoro per la fase 2. “Noi ascoltiamo le indicazioni dal mondo sanitario, ma pensiamo alla fase 2. Abbiamo imprese fuori dal mercato se non riaprono”, ha dichiarato. “L’Italia si è chiusa gradualmente e deve riaprirsi gradualmente. Col coronavirus dobbiamo convivere”.

Bollettino regione Veneto 14 aprile

1.660 ricoverati in ospedale, dei quali 233 in terapia intensiva (-7), 1.743 dimessi, 800 morti in ospedale per un totale di 906 decessi. Come già evidenziato in precedenza, sono 144 i nuovi casi positivi. Inoltre, da segnalare le 75 nascite in più rispetto a ieri. E’ inoltre attiva da oggi la macchina per i tamponi messa a punto dall’Università di Padova che “riesce a processare 9 mila tamponi al giorno”. Con i 144 nuovi contagiati il dato generale raggiunge quota 10.736, con negativizzati virologici a 2.790 e isolamento domiciliare per 17931: i dati del bollettino veneto mostrano poi come dall’inizio della pandemia da coronavirus, i contagiati in generale sono stati 14.432 con purtroppo 906 vittime.

Bollettino protezione civile 14 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 162.488. Di questi, 104.291 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.695, per un totale di 37.130. Il totale delle vittime è di 21.067, 602 in più rispetto a ieri. Sono 3.186 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per l’undicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.011 sono poi ricoverati con sintomi – 12 in meno rispetto a ieri – e 73.094 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale.

Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. Ieri erano 36.717. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.