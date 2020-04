Bollettino protezione Civile 14 aprile: oltre 37mila guariti e 21 mila morti

Bollettino protezione Civile 14 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 14 aprile 2020.

I dati

Oggi i guariti sono aumentati di 1695 per un totale di 37.130. I nuovi casi positivi sono 675 per un totale di 104.291. Ci sono altri 602 decessi per un totale di 21.067 morti.

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

Bollettino protezione Civile di ieri 13 aprile

Sono 159.516 i casi totali di contagio da inizio epidemia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato l’altro ieri. Sono 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più ( +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (+1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (+431).

Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno. Di questi, 1.143 sono in Lombardia. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, in crescita di 176, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile, ieri 13 aprile.

Bollettino Coronavirus Lombardia

Ecco tutti i numeri della giornata di martedì 14 aprile nella regione Lombardia. Prosegue l’analisi sui dati dell’emergenza coronavirus nella regione più colpita in Italia da inizio pandemia. Trend in calo quest’oggi con 1.012 casi totali registrati rispetto ai 1.262 di ieri. In calo anche il numero dei decessi, 241 rispetto ai 280 di ieri mentre cresce leggermente il numero dei guariti: 343 rispetto ai 312 di ieri. È più basso, però, il numero dei tamponi: 3.778 contro i 5.260 di ieri.