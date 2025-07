Regionali in Campania, settimana decisiva per il dopo-De Luca: “A breve avremo il nome”

“A breve avremo il nome”. Secondo la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, il centrosinistra sarebbe agli sgoccioli per la scelta del candidato presidente. Decisiva sarebbe stata la cena tra Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca tenutasi la scorsa settimana. Ora si attende il faccia a faccia tra Elly Schlein e il presidente campano. Nell’incontro con il leader 5 Stelle è stato chiarito che la convergenza è possibile trovarla se si riconosce il lavoro fatto da De Luca in questi 10 anni. Al momento non è esclusa l’idea dell’ex sindaco di Salerno di correre in solitaria e spaccare il fronte del centrosinistra. Il nome sul tavolo resta quello di Roberto Fico, sponsorizzato anche dal sindaco Gaetano Manfredi.

Settimana decisiva anche per il centrodestra. Mercoledì infatti si incontreranno Meloni, Tajani e Salvini per discutere delle regionali. In pole per Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, Forza Italia punta su Giosy Romano e l’ex leader di Confindustria Antonio d’Amato, la Lega sponsorizza il nome di Giampiero Zinzi e infine Noi Moderati propone Mara Carfagna. Il risiko però è tutt’altro che semplice perchè bisogna trovare una quadra anche con le altre regioni che andranno al voto e sicuramente per il centrodestra i nomi più difficili da sciogliere sono la Campania e il Veneto.