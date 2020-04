Pechino Express: i Wedding Planner battono le Collegiali nella sfida K-pop

Kpop Pechino Express. Nel corso della finale di Pechino Express 2020 in Corea non poteva mancare uno dei grandi fenomeni di questo paese: il Kpop. Stiamo parlando della musica pop coreana, che negli ultimi anni è stata esportata con grandissimi risultati in tutto il mondo.

Kpop Pechino Express, la sfida

Wedding Planner vs Le Collegiali. BTS vs BLACKPINK. A Pechino Express si è svolta una sfida k-pop nelle strade di Seoul e la squadra di Enzo Miccio è stata decretata la vincitrice. Nicole e Jennifer ha poi vinto la gara, ma noi sappiamo qual è la sfida che conta di più nella patria del k-pop!

L’ultima prova nella quale le Collegiali ed i Wedding Planner si sono dovuti sfidare durante la Finale di Pechino Express, infatti è stata quella k-pop: Nicole e Jennifer hanno ballato sulle note di Kill This Love delle BLACKPINK, mentre Enzo e Carolina si sono esibiti con la coreografia di Boy With Luv dei BTS.

K-pop, cos’è?

Il K-pop, abbreviazione di Korean pop, “pop coreano” è la musica pop della Corea del Sud. Le origini del K-pop vengono fatte risalire all’ultimo ventennio del 1800, quando alcune popolari canzoni occidentali vennero riscritte in coreano. La ripresa dell’economia al termine della Guerra di Corea negli anni Cinquanta fece fiorire la scena musicale locale, e i contatti con gli americani e il movimento hippy portarono alla ribalta una produzione più scanzonata non condizionata dal conflitto e dall’oppressione giapponese.

La forma moderna del genere emerse con la formazione nel 1992 dei Seo Taiji and Boys, le cui sperimentazioni con diversi stili e generi e l’integrazione di elementi musicali provenienti dall’estero aiutarono a ridare forma e a modernizzare la scena musicale del Paese.