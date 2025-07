È stato travolto in moto e lasciato agonizzante sull’asfalto da un’auto pirata. Enzo Spagnuolo, 27 anni, vice ispettore della Polizia di Stato originario di Sant’Andrea del Pizzone (frazione di Francolise), è morto sabato pomeriggio presso la clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno, dove era stato trasportato d’urgenza dopo il violento impatto.

Enzo travolto e ucciso da un’auto pirata: è caccia alla conducente, una donna serba

L’investimento è avvenuto lungo la Provinciale tra Falciano del Massico e Francolise. Subito è scattata la caccia alla conducente dell’auto, individuata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza: si tratterebbe di una donna serba, figlia di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Con lei, al momento dell’impatto, anche un minore e un’altra persona. Dopo lo schianto, nessuno ha prestato soccorso al giovane poliziotto. L’auto, ritrovata abbandonata in una zona di campagna a Mondragone, risulta intestata a una “testa di legno” – un cittadino bengalese, probabilmente ignaro. La Procura ipotizza il reato di omicidio stradale aggravato.

Lutto a Francolise

Il Comune di Francolise intanto ha sospeso tutte le manifestazioni civili previste per i prossimi giorni. «Una tragedia che ci lascia senza parole – si legge in una nota – ci stringiamo alla famiglia di Enzo con profondo rispetto». Intanto, si attende l’esito dell’autopsia per capire se il giovane agente avrebbe potuto salvarsi con un soccorso immediato.