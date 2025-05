“Strumenti di classe”, domani la serata di premiazione della kermesse al Comando Aeronautica Militare di Capodichino

L’associazione musicale Arte in Musica, con presidente il Soprano Caterina Dell’Aversana, tra i progetti in essere è organizzatrice del concorso di disegno musicale “Strumento di Classe” VII edizione. Esso si prefigge di essere un viatico per i piccoli partecipanti ad esprimere attraverso l’arte pittorica le emozioni musicali. Il concorso è a partecipazione gratuita ed è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare la percezione sonora dei giovani partecipanti, non come semplice ascolto passivo, bensì come traduzione di percezioni sinestetiche ed anche emotive.

Nelle edizioni precedenti si è riscontrato che molti bambini con particolari difficoltà didattiche sono riusciti attraverso l’arte pittorico/musicale a trovare un canale di maggior consapevolezza e successo del proprio saper fare; questo spinge l’associazione a lavorare con maggiore passione affinché più giovani possano attraverso l’arte acquisire questo tipo di consapevolezze.

Con tali propositi l’associazione effettuerà la serata di premiazione presso il comando aeronautica militare di Capodichino alla presenza del comandante Colonnello Pilota Massimo Maieron, del Generale Francesco Bianco (presidente dell’AREC), dell’Artista napoletano Lello Esposito, dei dirigenti delle scuole vincitrici di premi e manzioni speciali. Per dare un maggior lustro al lavoro dei piccoli partecipanti. La serata prevederà un piccolo spettacolo musicale curato dall’associazione Arte in Musica.