Pechino express 2020: chi è il vincitore? Ha vinto questa edizione di Pechino Express la coppia de Le Collegiali di Nicole Rossi e Jennifer Poni. Il reality di Costantino Della Gherardesca in onda su Rai2 ha proclamato la vittoria nella finale in onda martedì 14 aprile. I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi sono arrivati secondi mentre terze le Top Ema Kovac e Dayane Mello.

E’ andata in onda la decima puntata di Pechino express 2020 che ha segnato la finale di questa edizione del game show di Rai 2. La finale ha incoronato come coppia vincitrice dell’ottava edizione la coppia delle Collegiali formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Sono loro ad aver raggiunto per primi Seoul, la tappa finale del lunghissimo viaggio che ha visto i viaggiatori percorrerete 7mila chilometri. I protagonisti sono partiti dalla Thailandia per raggiungere la Corea del Sud passando per la Cina.

Il programma di Costantino Della Gherardesca, ovviamente registrato interamente prima della pandemia di coronavirus, si è conferma come uno dei più interessanti e meglio riusciti reality italiani, un bel mix di avventura e umorismo.

Pechino express 2020: chi è il vincitore

La coppia più giovane di questa edizione che proviene già da un altro amatissimo reality di Rai2, Il Collegio. Nicole ha 19 anni e viene da Roma, Jennifer ne ha 20 ed è bergamasca. Durante il programma hanno avuto una fase di “risalita” in Cina nonostante non fossero partite benissimo all’inizio del programma.

Leggi anche >> Pechino Express: i Wedding Planner battono le Collegiali nella sfida K-pop

I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi

La coppia che si è classificata seconda è quella dei Wedding Planner, formata da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. Miccio è il noto wedding planner noto in televisione per trasmissioni come è ‘Ma come ti vesti?!’ e ‘Shopping Night’, vera rivelazione dell’edizione con la collega Carolina Gianuzzi, event manager della sua agenzia. Miccio è stato etichettato a Pechino come “lo spietato” per il suo essere agguerritissimo e fumantino. Il “Carolinometro” è diventato un must di ogni puntata.

Le Top Ema Kovac e Dayane Mello

La coppia che si è classificata terza è quella delle Top, formata da Ema Kovac e Dayane Mello. Ema Kovac, 27 anni, viene dalla Croazia ma vive a Milano da 4 anni ed è laureata in Business & Management all’Università Cattolica. Dayane Mello ne ha 31, è brasiliana e ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e a ‘L’Isola dei Famosi’. Da una relazione con Stefano Sala, nel 2014 è nata la figlia Sofia. Le due hanno battibeccato parecchio nel corso dell’edizione ma sono state anche protagoniste di una bella amicizia.

Le altre coppie di Pechino Express 2020

Le altre coppie che hanno partecipato a Pechino Express 2020 sono “I Gladiatori” Max Giusti e Marco Mazzocchi, “Mamma e Figlia” Soleil Sorge e Wendy Kay, “I Sopravvissuti” Vera Gemma e Gennaro Lillio, “Gli Inseparabili – Valerio e Fabrizio Salvatori”, “I Palermitani” Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, “Le Figlie d’Arte” Vera Gemma e Asia Argento, “I Guaglioni” Gennaro Lillio e Luciano Punzo, “Padre e Figlia” Marco Berry e Ludovica Marchisio (Vera e Gennaro hanno formato una nuova coppia dopo l’infortunio di Asia Argento e l’eliminazione dei Guaglioni).