Invalsi prove nazionali oggi: si parte con le scuole superiori

Partono oggi 02/03/2020 i test Invalsi scuole superiori. L’emergenza coronavirus non ferma i quiz per le classi quinte di tutte le scuole, in alcuni casi li ha solo posticipati. Si parte oggi, 2 marzo, con i quiz al computer di italiano, matematica e inglese (sia lettura che ascolto) in quinta superiore, che le scuole possono calendarizzare fino al prossimo 31 marzo. E che i 463mila studenti interessati hanno tutto l’interesse a svolgere: per la prima volta, infatti, partecipare alle prove standardizzate serve ad accedere alla maturità. Il loro risultato, però, non fa media. La decisione, arrivata a sorpresa, è nella legge Milleproroghe. Invalsi nelle scuole chiuse per Coronavirus

Per quelle classi che non saranno a scuola nel giorno previsto appunto dal calendario Invalsi, a causa dell’emergenza Coronavirus, le prove verranno riprogrammate. “Siamo in grado di modificare il calendario scuola per scuola, dunque non c’è nessun problema per gli studenti”, spiega il responsabile dell’area Invalsi Roberto Ricci, come riportato dal Corriere della Sera.