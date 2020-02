Coronavirus, si va verso la chiusura delle scuole altri 8 giorni

Coronavirus, scuole ancora chiuse in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Oggi il provvedimento del governo. Si va verso la riapertura graduale nelle altre Regioni. Chiuse anche le Università.

Emilia Romagna, Lombardia, Veneto: Coronavirus scuole chiuse

Dopo una settimana di chiusura degli istituti scolastici, arriverà oggi la decisione sulla riapertura o meno delle scuole nelle regioni colpite dal Coronavirus. Ma secondo gli esperti dell’Istituto superiore di Sanità, chiamati dal premier Giuseppe Conte su richiesta dei governatori delle regioni del Nord ad esprimersi sull’opportunità o meno di riaprire le scuole, è meglio prolungare di una settimana la chiusura nelle Regioni con i focolai, cioè in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la svolta dei ricercatori: “Forse virus circolava già da metà gennaio”

Intanto sono 821 totali i contagiati del Paese. Nel decreto, che dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei governatori stamattina, si dirà ancora che nelle altre quattro regioni – Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la recalcitrante Marche – gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali in queste aree consentono il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. E la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe.

LEGGI ANCHE: Coronavirus a Caserta, il viaggio a Milano della 24enne: poi febbre e mal di gola. La storia

Il commissario straordinario Angelo Borrelli ha detto: “Sulle scuole si sta lavorando a un provvedimento che sarà di nuovo generalizzato per tutte le regioni, prevedendo un comportamento uniforme, condiviso e concordato”.

Mascherine e prevenzione

Intanto la Protezione Civile ha predisposto con un’ordinanza firmata ieri dal commissario straordinario Angelo Borrelli che gli ospedali delle zone coinvolte ricevano mascherine, guanti, tute e altro materiale di protezione per acquistare il quale sono stati stanziati 207 mila euro. Sono potenziati negli ospedali anche i dispositivi di “ventilazione invasiva e non invasiva”.