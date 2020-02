Lite in albergo nel casertano tra coppia di fidanzati, 30enne pestata a sangue dal compagno

Caserta. Passano notte in albergo ma poi qualcosa va storto, 30enne pestata dal fidanzato. Come riporta il sito EDIZIONE CASERTA, la lite sarebbe scoppiata all’alba in una struttura alberghiera nella zona di Capua. Ad avere la peggio la ragazza, una 30enne di Capua.

Provincia di Caserta, lite tra fidanzati

La coppia ha trascorso la notte in albergo poi la rissa scatta alle prime luci dell’alba. Ancora da chiarire la furia scatenata del fidanzato, un giovane 30enne di Maddaloni. Il giovane ha picchiato la fidanzata violentemente tanto da far intervenire il personale della struttura per placare gli animi.

La ragazza è stata anche medicata e fortunatamente non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari del 118. Una scenata di gelosia finita male, probabilmente un messaggio ricevuto sul telefonino dalla bella 30enne.