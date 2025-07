San Marco Evangelista, 26enne di Secondigliano ucciso durante lite per i proventi delle truffe agli anziani

Sarebbe nata da una lite per la spartizione dei proventi di truffe agli anziani la violenta aggressione culminata con l’omicidio di Stefano Margarita, 26 anni, originario di Secondigliano. Il giovane è stato colpito con numerosi fendenti nella piazzetta di Viale della Libertà, a pochi passi dall’abitazione dei suoi aggressori, ed è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale civile di Caserta. Nel violento scontro sono rimasti feriti anche un 24enne, Francesco Milone – operato d’urgenza e ancora in osservazione – e un minorenne.

Fermati padre e figlio

A essere stati fermati dai carabinieri per l’episodio di sangue sono Michele Carozza, 57 anni, e il figlio Antonio Carozza, 31 anni, noto come “Bombolino”, entrambi residenti a San Marco. I due sono accusati di concorso in omicidio e tentato omicidio e si trovano ora reclusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione del sostituto procuratore Gerardina Cozzolino.

La dinamica: lite per i proventi delle truffe

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la comitiva napoletana sarebbe giunta nel comune casertano per un confronto con i Carozza, legato – secondo gli inquirenti – a una presunta riscossione di soldi legati a truffe commesse ai danni di anziani. Prima la discussione tra Milone e il gruppo sammarchese nei pressi dell’auto. Poi lo spostamento nella piazzetta, dove la situazione è degenerata. Come riporta Edizione Caserta, sarebbe stato Michele Carozza a intervenire in difesa del figlio Antonio. Ne è scaturita una colluttazione con insulti, spintoni, fino a quando è spuntato un coltello. Margarita è stato colpito mortalmente, mentre Milone e un minorenne sono rimasti feriti.

Indagini e tensione al pronto soccorso

Determinanti per la rapida identificazione degli aggressori sono state le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Intanto, in serata, l’ospedale di Caserta è stato preso d’assalto da oltre un centinaio di giovani provenienti da Secondigliano. Il pronto soccorso è stato presidiato da carabinieri e polizia per evitare ulteriori disordini. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, si sono registrati momenti di forte tensione, con la rottura di una panca e il danneggiamento di una porta nella zona dei codici gialli. Le autorità temono ora possibili ritorsioni. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio del movente e della rete criminale che potrebbe essere coinvolta.