Lite nella cucina di un ristorante nel casertano, 17enne ucciso a coltellate.

Sangue e terrore in una tranquilla domenica di metà giugno: un ragazzo di soli 17 anni è stato ucciso a coltellate in una masseria a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua, dopo essere stato accoltellato al culmine di una violenta lite scoppiata nella cucina della struttura ricettiva. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno.

Secondo una primissima ricostruzione anche un altro uomo è rimasto ferito ed ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Ferita anche una donna, che sarebbe parente del proprietario della masseria

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il 17enne, colpito da più fendenti, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

Al momento, la dinamica dell’accaduto è ancora avvolta nel mistero. I carabinieri della compagnia di Capua stanno lavorando senza sosta per fare luce sull’episodio, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni dettaglio utile a ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della struttura. La lite sarebbe esplosa all’improvviso e con estrema violenza, ma restano ancora da chiarire i motivi del conflitto e chi vi abbia effettivamente preso parte.