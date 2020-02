Mamma o papà film: cast, trama, trailer, curiosità sul film in onda su Canale 5

Mamma o papà? è un film di Riccardo Milani in onda questa sera, 20 febbraio, su Canale 5 alle ore 21,21. La pellicola è il remake di Papa ou maman?, diretto da Martin Bourboulon, del 2015.

Mamma o papà: cast

Antonio Albanese: Nicola Vignali

Paola Cortellesi: Valeria Mozzati

Carlo Buccirosso: ingegner Gianrico Bertelli

Matilde Gioli: Melania

Luca Angeletti: Giorgio

Roberto De Francesco: Federico

Stefania Rocca: Sonia

Claudio Gioè: Furio

Anna Bonaiuto: giudice Annamaria Pirillo

Sonia Davanzo: zia Armida

Niccolò Senni: agente immobiliare

Marianna Cogo: Viola

Luca Marino: Matteo

Alvise Marascalchi: Giulietto

Mamma o papà: trama

Dopo quindici anni di matrimonio, Nicola e Valeria hanno deciso di divorziare in maniera civile. Hanno una bella casa, ottimi lavori, tre figli ma non sono più innamorati l’uno dell’altra. Raggiunto un accordo sulla separazione, entrambi ricevono un’allettante proposta di lavoro all’estero, ma non sanno come fare con i figli.

Valeria accetta inizialmente di restare a casa, ma poi scopre che il marito ha una relazione con una giovane infermiera, e non è più disposta a sacrificarsi: inizia così una dura battaglia tra i due per non ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. Alla fine i genitori si ricongiungeranno, dopo che i figli avranno tentato di scappare da loro e avranno un altro figlio(una bambina).

Mamma o papà: dove è stato girato

Le scene del film sono state girate principalmente a Treviso, città dove risiedono i personaggi, Marghera presso la Centrale termoelettrica Andrea Palladio, dove lavora Valeria, e Santorso, città dov’è situato l’ospedale in cui lavora Nicola. Alcune scene sono poi state girate nel centro di Vicenza, principalmente in piazza dei Signori e piazza Matteotti.

Mamma o papà: curiosità

Il film segna il primo incontro su un set tra Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il regista Riccardo Milani (marito di Paola Cortellesi nella vita reale) ha dichiarato di aver insistito per anni affinché i due attori lavorassero insieme perché “Sono una coppia di persone tanto diverse in alcuni aspetti, tanto uguali in altri”.

Pochi mesi dopo, Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono tornati di nuovo insieme sul grande schermo, sempre diretti da Riccardo Milani, nella commedia Come un gatto in tangenziale.

Mamma o papà: trailer