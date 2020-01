Chi è Antonio Albanese: età, altezza, moglie, figli e carriera dell’attore

Chi è Antonio Albanese: età, l’altezza, la moglie, i figli e la carriera di uno dei volti più noti della tv italiana. Attore, comico e cabarettista italiano. Volto noto del cinema italiano, si è fatto apprezzare anche come attore di teatro e come scrittore di diversi libri di successo.

Antonio Albanese: età e altezza

Antonio Albanese nasce a Olginate il 10 ottobre 1964 ha dunque 55 anni ed è alto 173cm. Figlio di Umberto, muratore, e Maria Assunta, ha due fratelli più grandi, Ignazio e Anna. I suoi genitori sono emigrati al Nord da Petralia Soprana, in Sicilia, motivo per cui si è sempre sentito metà lombardo e metà siciliano.

Prima d’intraprendere la carriera di attore Antonio Albanese lavora come operaio in una ditta di macchine per la trafilazione. Fu proprio il suo capo di allora ad incoraggiarlo a tentare la strada del teatro.

Moglie e figli

Antonio Albanese si è sposato una prima volta, ma il suo matrimonio è durato poco. In seguito, si è legato sentimentalmente a Maria Maddalena Gnudi, figlia dell’ex ministro del Governo Monti, Piero Gnudi.

Antonio Albanese ha due figli: la prima, Beatrice, avuta dal rapporto con la prima moglie. Il secondo, Leonardo, nato dalla relazione con Maria Maddalena Gnudi. In un’intervista il comico ha confessato: “Senza false modestie credo di essere un buon padre. Non solo non ho mai demandato a mia moglie il cambio dei pannolini, ma ho affrontato da solo situazioni non semplici come le colichine della bimba, quelle da pianti di 6 ore continue. Non mi sono mai lamentato, l’ho voluto. Sono esperienze che ti legano profondamente. Desideravo un figlio da sempre, anzi una bambina, fin da quando ero piccolo”.

Antonio Albanese: carriera

Antonio Albanese sin da piccolo era appassionato di teatro, tanto che per trasformare la passione in un lavoro frequenta la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano dove si diploma nel 1991. Inizia lavorando allo storico locale Zelig di Milano come cabarettista. Proprio grazie a questo suo lavoro partecipa al Maurizio Costanzo Show e nel 1998 a “Su la testa”.

La svolta per Antonio Albanese arriva nel 1993 quando entra a far parte di Mai dire gol, storica trasmissione di Italia 1, dove porta in scena diversi personaggi a dir poco bizzarri con i quali riesce a conquistare il cuore del pubblico e il successo. Da qui prende il via una carriera ricchissima di soddisfazioni e che sarebbe impossibile riassumere in poche righe.

Tra i film sul grande schermo di cui è stato protagonista Antonio Albanese ricordiamo: Il nostro matrimonio è in crisi, Qualunquemente, To Rome with love, Tutto tutto niente niente, L’abbiamo fatta grossa, Come un gatto in tangenziale e l’ultimo Cetto c’è senzadubbiamente.

L’attore ha anche scritto un libro, “Lenticchie alla Julienne, la storia dello chef Alain Tonné a caccia della 4 stella”, in cui ironicamente descrive le vicenda di uno chef alle prese con bizzarre ricette.