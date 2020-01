Chi è Paola Cortellesi: marito, figlia, Instagram e vita privata dell’attrice

Nel corso degli anni partecipa ad altri film per il grande schermo, come per esempio Se fossi in te, La fisica dell’acqua, Maschi contro femmine, Nessuno mi può giudicare e Scusate se esisto con Raoul Bova. Tra i progetti più recenti, invece, troviamo La Befana vien di notte, del 2018, e Ma cosa ci dice il cervello, del 2019.

Paola Cortellesi mostra anche la sua bravura nel doppiaggio grazie alla partecipazione a cartoni animati come Stuart Little 2, Cars 2, Il piccolo principe e I primitivi, uscito nel 2018.

Paola Cortellesi, i premi

Attrice, cantante, presentatrice e doppiatrice, Paola Cortellesi è una donna da numerosi talenti. Questo, infatti, le fa guadagnare varie nomination a prestigiosi premi. Tra il 2011 e il 2018, infatti, ha vinto due David di Donatello, un Nastro d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro. Le candidature, ad ogni modo, cominciano ad arrivare già nel 2004 con il Premio Flaiano per la sezione teatro e TV.

La vita privata di Paola Cortellesi: fidanzato, marito e figlia

Paola Cortellesi è sposata con il regista Riccardo Milani, conosciuto nel 2003 sul set di Il posto dell’anima. Nel 2011 sono convolati a nozze e il 24 gennaio 2013 è nata la loro prima figlia, Laura. Che mamma è Paola Cortellesi? “Mio marito è di manica più larga ma un pò di severità è indispensabile. Mia figlia ha un carattere giocoso, è scalmanata come tutti i bambini e io, quando posso, la assecondo. (…) Non tollero che si metta in pericolo, per esempio. E so bene come superare i momenti difficili”, ha raccontato a Grazia.

Dove seguire Paola Cortellesi: Twitter, Instagram e profili social

Tramite un post pubblicato su Twitter, che conta oltre 60 mila follower, Paola Cortellesi ha annunciato di non avere altri profili social. Ha, inoltre, precisato, di diffidare da tutti gli altri account Instagram o Facebook che si trovano in giro per Internet.