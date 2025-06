“Un mostro ha ucciso mia figlia. Non merita risposte, né perdono”. È un grido di dolore e rabbia quello di Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio scorso dall’ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso e attualmente in carcere.

Afragola, Alessio scrive a Papa Leone XIV chiedendo perdono: la reazione della mamma di Martina

A far scattare la reazione della donna è stata la notizia di una lettera che Tucci ha indirizzato a Papa Leone XIV per chiedere perdono e una preghiera per Martina.

«Spero, caro Papa, che non gli risponderete neanche», ha scritto la madre della vittima in un post affidato ai social. «Il delitto che ha fatto lui non lo avrebbe commesso nemmeno un serial killer. Niente perdono. Io sono una mamma afflitta dal dolore. Voglio giustizia. Fine pena mai per il mostro».

Il 19enne, detenuto da oltre tre settimane, avrebbe affidato la lettera a un parroco volontario del carcere, chiedendo che fosse consegnata direttamente al Pontefice. Nella missiva, avrebbe espresso pentimento per l’omicidio e invocato preghiere per la giovane.

Intanto, le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord proseguono. Gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi elettronici sequestrati a Tucci, ai suoi familiari e alla stessa Martina: sei cellulari e un tablet il cui contenuto, tra messaggi, chat e file, potrebbe chiarire dinamiche e retroscena del delitto. L’attenzione è rivolta soprattutto agli scambi tra Tucci e i parenti nelle ore successive all’omicidio.