C’è posta per te: anticipazioni e ospiti della quinta puntata di C’è posta per te

C’è posta per te è un people show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato, in prima serata, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

C’è posta per te: le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, 15 febbraio 2020, dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo, andrà in onda la quinta puntata della 23esima edizione di C’è posta per te.

Anche nella puntata di questa sera, oltre alle sorprese, Maria De Filippi proporrà storiedi persone che si sono rivolte al programma con la speranza di riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona amata che si è allontanata o incontrare nuovamente un primo amore.

Emma e il padre Rosario ospiti a C’e’ posta per te

Invitati d’eccezione anche Emma Marrone insieme al papà Rosario: legatissimi, è proprio dal padre che l’artista salentina ha ereditato l’amore per la musica. Tempo fa la cantante salentina gli aveva scritto una dedica, nel giorno del suo compleanno, ricordando quei momenti importanti, che hanno segnato inevitabilmente la sua esistenza.

“Quando vedrai questa foto ti incazzerai tantissimo perché ci tieni troppo alla tua immagine di rock star – ha scritto Emma su Instagram -. Eravamo a Tokyo. Il nostro primo viaggio “lontano” insieme. Tu dormivi e io ti guardavo. Ti vedevo grande in un letto così piccolo e ti vedevo così piccolo in una città così grande. Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Buon compleanno vecchio lupo. Ti amo tanto e scusa se anche stavolta non sono a casa a soffiare le candeline insieme a te – ha concluso la Marrone -. Ma mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi e come si dice a Roma “mo ce devi stà” Daje che presto dobbiamo ripartire, non so dove, non so perché, ma di sicuro con te”.