Chi è Emma Marrone? Qual è la sua età? Come ha affrontato la malattia? Le sue canzoni più popolari? Si tratta di una delle cantanti più conosciute del panorama artistico italiano.

Emma Marrone: biografia ed età

Emma Marrone, diminutivo di Emmanuela Marrone, nasce a Firenze il 25 maggio 1984. Ha dunque 34 anni. La cantante ha vissuto parte della sua infanzia a Sesto Fiorentino. Si è poi trasferita nel suo paese di origine ad Aradeo, in provincia di Lecce. Ha conseguito il diploma classico, e prima del successo ha svolto diversi lavori, tra cui la cameriera. La passione per la musica è ereditaria, difatti a trasmettergliela è stato il papà Rosario, che da chitarrista la inserì nel suo gruppo di musica.

“Amici di Maria De Filippi” e le canzoni

Emma Marrone comincia ad ottenere successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Difatti approda nel programma di Canale 5 nel 2010, vincendo quella edizione. Da lì la scalata al successo è stata breve. Difatti grazie ai suoi brani rock – pop riesce a conquistare molti fan.

Sempre nel 2010 pubblica il suo primo EP “Oltre“, che contiene la canzone che l’ha consacrata: “Calore“. A questo successo segue dunque un tour nazionale e il suo primo album “A me piace così“, che arrivò secondo nella classifica FIMI ottenendo un discreto successo.

Nel 2011 partecipa poi al Festival di Sanremo con la canzone “Arriverà“, in coppia con i Modà, arrivando seconda. In quello stesso anno esce il suo terzo disco “Sarò libera” che la consacra come una delle cantanti più ascoltate d’Italia, e le consente di vincere l’anno seguente un doppio disco di platino. Nel 2012 torna a partecipare a Sanremo da solista, ma con la canzone scritta da Kekko dei Modà: “Non è l’inferno“. Singolo questo che le permette di vincere il festival.

Il 2013 è per Emma però l’anno della svolta, in quanto è l’anno in cui si consacra cantautrice con il disco “Schiena“, contenete canzoni come: “Amami” e “Dimentico tutto“. Non solo cantante ed autrice di successo, Emma nel 2015 veste i panni anche di valletta. Difatti Carlo Conti la volle insieme ad Arisa e Rocio Munos Morales al suo fianco nella conduzione del Festival di Sanremo.

A settembre di quello stesso anno esce il suo quarto disco: “Adesso“, prodotto da lei stessa. Il 2018 invece è la volta di “Essere qui“. Quest’ultimo lavoro però non ottiene lo stesso successo dei lavori precedenti ritenuti migliori rispetto a questo.

Emma Marrone: la malattia

La vita di Emma Marrone non è costellata soltanto di succussi. Difatti la cantautrice da anni combatte contro il cancro alle ovaie che l’ha costretta a uscire dalle scene per alcune settimane. Di tale malattia non ne ha mai fatto segreto con i suoi molti fan, ma anzi li ha sempre ringraziati per l’affetto e il sostegno che le dimostrano.

Lo scorso 24 settembre 2019 la malattia è ricomparsa ed anche questa volta Emma non ne ha fatto mistero. Infatti sui social ha postato una foto che la ritrae con una mascherina. Ad oggi la cantante sta bene come ha affermato lei stessa sempre sui social, e si augura presto di ritornare sul palco.

Il fidanzato e le ultime news

Chi è il fidanzato di Emma Marrone? La cantante in campo sentimentale non ha mai nascosto quella che era la sua relazione con il ballerino Stefano De Martino conosciuto ai tempi di Amici. I due però si separarono quando lo stesso Stefano si innamorò di Belen Rodriguez, con cui attualmente è sposato.

Ad oggi pare che la bella cantante leccese non sia fidanzata, ma alcuni gossip delle ultime ore pare la vogliano accostare ad Enrico Nigiotti. I due sono amici da tempo e proprio nelle ultime ore pare ci siano molti botta e risposta sui social.

Difatti domenica 15 dicembre Nigiotti ha postato su Instagram una foto nella quale si mostra mezzobusto sdraiato sul letto a torso nudo con la scritta: “La sera leoni, la mattina…?”. Sul post Emma ha lasciato un commento scrivendo la frase: “BONI, per te va bene boni!”. Si tratta di un complimento esplicito che ha scatenato la fantasia dei follower che, sempre sui social, spronano i due a frequentarsi. Non contento di tutto questo rumor, Nigiotti ha risposto a sua volta a Emma, con una serie di complimenti corredati da emoticon divertenti e un’emoticon a forma di cuore.