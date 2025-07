Questa mattina si è registrata una situazione di forte tensione nel campo rom di Scampia, dove l’Ufficio Minori del Comune di Napoli è intervenuto per prendere in carico alcune ragazze minorenni, tutte incinte.

Minorenni incinte nel campo rom di Scampia: interviene l’Ufficio Minori

Come riporta Il Mattino, sul posto sono arrivati, oltre agli operatori sociali, anche vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza, a testimonianza della delicatezza e della complessità dell’intervento.

Gli operatori stanno infatti riscontrando difficoltà nel prelevare le giovani a causa delle condizioni ambientali e della resistenza opposta da alcune persone presenti nel campo. Le minorenni, tutte in stato di gravidanza, saranno accompagnate in strutture protette per ricevere assistenza sanitaria e supporto sociale.