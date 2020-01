Gerry Scotti: figlio, altezza, moglie, anni, peso. Conosciamo meglio il noto conduttore televisivo Gerry Scotti. Virginio Scotti, detto Gerry, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano.

È noto anche con l’appellativo di Zio Gerry, e, soprattutto in passato, di Dottor Scotti o Signor Scotti. Come conduttore (e nelle ultime stagioni anche giudice) ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

Gerry Scotti: figlio

Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, prima moglie di Gerry Scotti e donna a cui è stato sentimentalmente legato sino al 2002 e da cui ha avuto il figlio Edoardo. Dopo il divorzio, il conduttore ha rivelato di aver attraversato un momento di forte crisi e depressione: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”, ha raccontato a La Stampa.

Gerry Scotti: altezza, anni

E’ nato a Miradolo Terme, il 7 agosto 1956. Ha 63 anni. E’ alto 182 cm.

Gerry Scotti: peso

Il conduttore pesa 98 chili.

Gerry Scotti: moglie

L’attuale compagna di Gerry Scotti è Gabriella Perino. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore televisivo ha raccontato: “ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione“. Gerry Scotti e la sua compagna, Gabriella, si sono conosciuti perché i loro due figli erano compagni di classe e migliori amici. Lei ama stare lontana dai riflettori.

Classe 1965, anche lei come il compagno ha un matrimonio alle spalle, e dal suo ex marito ha avuto due figli, un maschio e una femmina, Beatrice, coetanea di Edoardo, il figlio di Gerry Scotti avuto dalla sua prima moglie. Nella vita fa l’architetto e.., non ama i social. Non è presente su Instagram e Facebook e il suo profilo Twitter non è aggiornato da molto. Una domanda, tuttavia, attanaglia i fan: Gerry Scotti è sposato con Gabriella? La risposta è no e pare che per ora l’idea del matrimonio non tocchi la coppia.

Gerry Scotti: carriera

Comincerà la sua carriera nel mondo dello spettacolo, passando prima dalla radio (Radio Milano International e poi Radio DeeJay), finché non sbarcherà nel mondo della televisione, oggi suo habitat naturale. Mike Bongiorno ne parlava come un suo erede.Gerry, non a caso, passerà in alcuni dei più importanti quiz, fra cui Chi vuol essere Milionario, che ancora oggi è difficile ricordare senza associarlo immediatamente alla sua faccia. Ma non solo, ricordiamo anche il suo primo quiz, Passaparola, che comincia a condurre nel 1999, anno di esordio in TV. Da lì si aprirà una vera e propria carriera in ascesa, arrivando a La Corrida, Paperissima, Italia’s Got Talent, Caduta Libera, Avanti un altro e tanti altri programmi di successo!