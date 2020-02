Rudy Zerbi: madre, capelli, Davide Mengacci, figlio di Davide Mengacci

Rudy Zerbi: madre, capelli, Davide Mengacci, figlio. Rodolfo Zerbi, detto Rudy è un personaggio televisivo, conduttore radiofonico, produttore discografico e disc jockey italiano, occasionalmente conduttore televisivo. Ospite di C’è posta per te di Maria De Filippi nella puntata del 15 febbraio. Rudy Zerbi: madre, capelli, Davide Mengacci, figlio. Conosciamo meglio il conduttore.

Rudy Zerbi: madre

Zerbi è figlio di Luciana Coi, una ragazza madre milanese.

Rudy Zerbi: età

E’ nato a Lodi, il 3 febbraio 1969. Ha 51 anni.

Rudy Zerbi: Davide Mengacci

Zerbi è figlio naturale del presentatore televisivo Davide Mengacci. Lo ha scoperto a 30 anni, quando sua madre, credendo di morire per un tumore poi superato, vedendo Mengacci in televisione durante una notte di Natale, glielo ha rivelato. Rudy ha conosciuto Mengacci soltanto nel 2001 ad una festa grazie a Mara Carfagna (a quel tempo collega di Mengacci a La domenica del villaggio). A crescere Rudy è stato dapprima Roberto Zerbi, il primo marito della mamma, e in seguito Giorgio Ciana, il secondo marito, albergatore di Santa Margherita Ligure, deceduto nel marzo 2018.

Rudy Zerbi: capelli

Il conduttore è attualmente calvo ma, a seguito di una puntata di Tu si que vales, è venuto fuori un video e delle vecchie foto di Zerbi da giovane che aveva una folta chioma.

Figli di Rudy Zerbi

Zerbi ha avuto 4 figli da 3 diverse compagne: Luca, Leo, Edoardo e Tommaso.

Moglie di Rudy Zerbi

Il produttore è al momento legato a Maria Soledad Temporini dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Leo, nel 2015. I primi due, Tommaso e Luca, li ha avuti dalla prima moglie Simona, mentre con la seconda moglie Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi) ha avuto il terzo figlio, Edoardo.

La carriera di Rudy Zerbi

Da ragazzo Rudy decide di seguire la propria passione per la musica, diventando innanzitutto dj. Finito il Liceo Linguistico di Rapallo, ritorna a Milano, dove frequenta giurisprudenza all’Università Statale. Dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Diventa famoso grazie alle ironiche interviste ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Dopo sedici anni e diversi ruoli ricoperti all’interno dell’azienda (tra cui presidente della divisione Sony Music Italia, con collaborazione a diversi progetti di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri), abbandona l’attività e partecipa a vari programmi televisivi, tra i quali Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent, rispettivamente nel ruolo di insegnante di canto e giurato, nonché allo show di Gerry Scotti The Winner Is. Dal 2010 lavora a Radio Deejay, conducendo ogni domenica tra le 18 e le 20 Rudy Sunday, insieme a Laura Antonini. Dal 2012 conduce, ogni sera tra le 18:30 e le 20:00, il programma Rossi di sera, sempre in coppia con Laura Antonini.

Nell’agosto 2013 conduce nuovamente la fascia del mattino, con il nuovo programma Rossi di sole, in diretta, ancora una volta, dall’Aquafan di Riccione. Dal 7 settembre 2013 torna in onda durante il weekend su Radio Deejay, conducendo Megajay, insieme a Laura Antonini. Dal 4 ottobre 2014 è uno dei giurati di Tú sí que vales, il nuovo talent show che ha preso il posto di Italia’s Got Talent nei sabato sera di Canale 5. Nell’inverno 2016 partecipa come “capitano-squadra” (insieme a Stefano De Martino, Attilio Fontana, Kledi Kadiu e Maurizio Zamboni) alla prima stagione di Pequeños gigantes, talent show per bambini condotto da Belén Rodríguez su Canale 5.

Questo il suo profilo Instagram che conta oltre 1 milione di follower.