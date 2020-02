Il caso Vannini nella puntata del 13 febbraio de “Le Iene” . Il servizio video di Giulio Golia racconterà i recenti sviluppi giudiziari di uno dei cold case più misteriosi e controversi che l’Italia abbia mai avuto negli ultimi anni. Ma riassumiamo la storia e ogni tappa giudiziaria della vicenda: che cosa è successo quel 17 maggio 2015? e perchè Vannini è stato ucciso con un colpo di pistola?

Riassunto caso Vannini

Tutto inizia la sera del 17 maggio di cinque anni fa. Marco è ospite a cena della famiglia di Martina, la sua fidanzata da 3 anni. Marco conosce molto bene la famiglia Ciontoli: lui è spesso a dormire da loro, lei è spesso a cena o a pranzo dai Vannini.

Quella sera, verso le 23, Marco viene colpito da un proiettile esploso da una delle pistole d’ordinanza di Antonio Ciontoli, padre di Martina, che di mestiere fa il militare nei servizi segreti.

Su come sia partito questo colpo, Antonio Ciontoli fornisce due versioni: la prima, nella quale dice che stava mostrando le pistole a Marco (che era in bagno e faceva la doccia) e che una di queste le sarebbe scivolata di mano, facendo così partire il colpo.

In una seconda versione, dirà che scherzando e puntando per gioco la pistola contro Marco, per sbaglio sarebbe esploso il proiettile. I suoi figli, Federico e Martina, diranno che al momento del fatto si trovavano nelle loro stanze. In realtà, grosse quantità di polvere da sparo verranno trovate sopra i loro vestiti.

Il mistero dei soccorsi

Il proiettile si conficca sotto l’ascella di Marco, che trapassa un polmone e arriva fino al cuore. I Ciontoli, tuttavia, aspettano a chiamare i soccorsi. Non si capisce il perché, ma a chiamare sarà Federico Ciontoli, esattamente mezz’ora dopo il ferimento. E non nominerà la pistola del padre. Federico dirà semplicemente che il ragazzo si è sentito male, a causa del forte spavento, per uno scherzo che gli hanno fatto.

Successivamente la madre interverrà per dire che non serve alcuna ambulanza. intanto Marco si lamenta e grida per il dolore. A confermarlo sono i vicini di casa che dichiarano di averlo sentito urlare: “Basta, scusa Marti, scusa!”. Di cosa si stava scusando Marco? Rimarrà un mistero.

Più di un’ora dopo lo sparo Antonio Ciontoli chiamerà i soccorsi e riferirà di una ferita procurata da un “pettine a punta”. Non nominerà neanche lui del colpo esploso in casa. Nel giro di una manciata di minuti arriverà un’ambulanza non attrezzata per le urgenze che soccorrerà Marco.

In ospedale non serviranno i soccorsi: l’emorragia interna ha allagato il torace di Marco, che muore subito. Pochi istanti prima Antonio Ciontoli aveva fermato il medico per dire, finalmente, che c’è un proiettile dentro il corpo di Marco. Ma aggiunge: “Ma non lo dica a nessuno, rischio di perdere il lavoro”.

La versione della famiglia Ciontoli

La famiglia Ciontoli finisce sotto i riflettori e nel mirino degli inquirenti. Per non far calare alcun sospetto su di sé, ciascun membro della famiglia racconterà la stessa identica versione, sempre uguale, senza mai fornire ulteriori dettagli che possano portare gli investigatori ad indagare su di loro. Le intercettazioni, tuttavia, fanno supporre che la versione dei fatti sia stata messa in piedi da loro.

La ricostruzione dei Ciontoli vede Martina e Federico assenti. Ogni membro della famiglia racconta che Federico avrebbe trovato il bossolo in bagno e in quel momento avrebbe chiesto al padre di cosa si trattava.

Tutti i membri della famiglia dichiarano di aver creduto senza dubbi a quanto diceva Antonio Ciontoli. La famiglia Vannini, dal primo momento, non si accontenta della versione dei Ciontoli. Non può credere a quella morte e a tante cose che non tornano. Anzittutto, dove sono i pantaloni e la maglietta di Marco? E cosa ci faceva Antonio Ciontoli nel bagno mentre Marco si lavava? Per la madre Marina Conte, il ragazzo era troppo riservato per accettare la presenza di qualcuno in bagno.