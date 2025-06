La Suprema Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Napoli nei confronti di tre soggetti imputati a vario titolo di estorsioni aggravate dal metodo mafioso per conto del clan Amato-Pagano di Melito.

Racket per gli Amato Pagano, la Cassazione ribalta la sentenza di Appello

Hanno avuto la meglio i coniugi De Luca Maria e Di Girolamo Domenico. Entrambi, difesi dall’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli Nord, sono ai domiciliari, condannati già per due episodi di estorsione consumati mediante imposizione di gadget natalizi alle attività commerciali de territorio. Stessa decisione per Giuseppe Sinistro, difeso dall’avvocato Celestino Gentile. Per tutti e tre gli ermellini hanno annullato la sentenza di appello, rinviando il fascicolo ad una nuova sezione della Corte di Appello di Napoli.

Ricorsi rigettati invece per Liccardo Giuseppe, De Mase Domenico, De Panicis Raffaele, Aricó Massimiliano, Maglione Vincenzo, Papa Antonio e Riso Michele. Tutti risultano coinvolti nell’ambito del maxi-blitz del 2021 che portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 soggetti, tutti accusati di far parte o di aver favorito il clan Amato-Pagano. Tra i destinatari del provvedimento ci furono anche imprenditori e politici.