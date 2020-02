Le Iene su Italia 1, puntata del 13 febbraio: anticipazioni e video

Dopo la pausa di Sanremo, tornano “Le Iene” su Italia 1. La puntata del 13 febbraio è ricca di sorprese e prevede interviste e inchieste sui temi più caldi dell’attualità. Alla conduzione ci saranno Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. I tre hanno sostituito anche la compianta Nadia Toffa.

Puntata de “Le Iene” del 13 febbraio: anticipazioni

La scaletta prevede un’intervista a Matteo Sartori. Il giovane leader del movimento delle Sardine che ha scosso il movimento della politica italiana risponderà a molte domande. Inoltre si cimenterà in una originale conversazione con molti politici italiani. La redazione del programma Mediaset infatti ha organizzato un simpatico siparietto: Sartori, sulla scia di Matteo Salvini, suonerà a un citofono immaginario di un condomino dove vivono Grillo, Renzi, Conte, Meloni, Salvini e Mattarella.

Durante la settimana sanremese, “Le Iene” sono volate nella città ligure del Festival con Stefano Corti e Alessandro Onnis per far cantare a tutti la loro improponibile canzone. Spazio ancora alla musica con una intervista a uno dei più grandi cantautori italiani contemporanei, Brunori Sas. La redazione affronterà in un’inchiesta anche lo spinosissimo caso Vannini, ucciso con un colpo di pistola il 17 maggio 2015.

Come vedere “Le Iene”: tv e Mediaset Play

La puntata del 13 febbraio andrà in onda a partire dalle 21 e 20, in prima serata, su Italia 1 (sesto canale del digitale terrestre). E’ possibile seguirla anche in HD sul canale 506. Per chi invece non avesse a disposizione un televisore, ma avesse comunque tra le mani un dispositivo connesso una rete internet, può seguire “Le iene” anche su Mediaset Play, la piattaforma digitale di Mediaset che consente di seguire in tempo reale o in differita tutta la programmazione delle reti del Biscione.