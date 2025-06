Clan Mallardo, processo da rifare per “Biasione”: la Cassazione annulla la sentenza d’appello

Biagio Vallefuoco, giuglianese classe ’68, alias “Biasone”, era stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa in qualità di partecipe del clan Mallardo, con il ruolo di referente del clan per la fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania. La Suprema Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli, ordinando che venga celebrato un nuovo giudizio di appello nei confronti dell’imputato, che oggi è detenuto nel carcere di Agrigento.

Biagio Vallefuoco risulta indagato insieme ad altri 22 imputati, tra presunti elementi di vertice del clan Mallardo, tra cui Michele Olimpio, e gregari della malavita. I reati contestati, tutti aggravati dal metodo mafioso, sono estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, false attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, fittizia intestazione di beni, impiego di denaro di illecita provenienza, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I fatti sono inerenti al 2017, quando la reggenza del clan Mallardo era nelle mani di Olimpio e toccava a lui organizzare summit di camorra e gestire il racket in centro e in fascia costiera mentre il boss storico, Francesco Mallardo, oggi deceduto, era detenuto in regime di massima sicurezza.