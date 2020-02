Allied: Un’Ombra Nascosta questa sera in tv canale 5: cast, trama e curiosità

Allied: Un’Ombra Nascosta questa sera in tv. Alle ore 21.20 su canale 5 andrà in onda il film Allied: Un’Ombra Nascosta, diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard.

Allied: Un’Ombra Nascosta, la trama

Durante la Seconda guerra mondiale, un comandante di aviazione franco-canadese, Max Vatan, arriva a Casablanca per conoscere l’agente Marianne Beausejour e fingersi il suo consorte. Insieme, i due devono farsi invitare al ricevimento dell’ambasciatore locale tedesco col fine di assassinarlo. L’operazione è un successo e, fra i due, nasce il più imprevedibile ed incauto degli amori. Riescono a tornare a Londra, dove si sposano e hanno una figlia, Anna. I tre vivono come una famiglia normale in Inghilterra, fin quando a Max Vatan viene riferito un terribile sospetto che riguarda proprio sua moglie. Max viene convocato dai suoi superiori ad una riunione, ove gli rivelano che la moglie è sospettata di spionaggio per conto dei nazisti tedeschi e che l’ambasciatore ucciso dalla coppia non era altro che un dissidente che Hitler voleva morto

“Allied – Un’ombra nascosta” si divide in due parti: la prima, ambientata in Marocco, in cui Brad Pitt e Marion Cotillard si conoscono, e la seconda, ambientata a Londra, in cui si insinua in lui un dubbio che potrebbe distruggere tutto ciò che hanno costruito. Come spesso accade in film realizzati in questo modo, una delle due parti è molto più interessante dell’altra; in questo caso è la prima, motivo per cui si sente molto forte il calo di interesse durante la seconda.

Brad Pitt: Max Vatan

Max Vatan Marion Cotillard: Marianne Beausejour

Jared Harris: Frank Heslop

Matthew Goode: Guy Sangster

Lizzy Caplan: Bridget Vatan

Anton Lesser: Emmanuel Lombard

Allied – Un’ombra nascosta: curiosità sul film

Per la realizzazione de film, lo sceneggiatore Steven Knight riferì di essersi ispirato a una storia realmente accaduta, raccontatagli quando aveva 21 anni e che, su di essa, ha lavorato per i trent’anni successivi. La pellicola con Brad Pitt e Marion Cotillard è il diciottesimo film diretto da Robert Zemeckis. Il budget impiegato per realizzare il film ammontò a 85 milioni di dollari che, si può dire, furono ben spesi visto che al box office ne incassò 119,5 milioni