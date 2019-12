Brad Pitt: altezza, film, figli, età di Brad Pitt, scopri Brad Pitt uno degli attori più conosciuti

Brad Pitt è uno tra gli attori più conosciuti del panorama cinematografico internazionale. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomine a premi prestigiosi per i suoi contributi nel mondo del cinema, incluso un premio Oscar per aver prodotto il film 12 anni schiavo di Steve McQueen. Vediamo chi sono la moglie, i figli e i film di maggior successo.

Brad Pitt: altezza, film, età

Brad Pitt nasce il 18 dicembre 1963 a Shawnee, in Oklahoma. Ha 56 anni. Cresce a Springfield, nello Stato del Missouri. Il padre Bill è di origini inglesi ed è dirigente in una ditta di trasporti, la madre Jane è consigliere scolastico. L’attore ha un fratello di nome Doug e una sorella di nome Julie. E’ alto 1,83 centimetri e pesa 78 kg.

Brad Pitt ha frequentato la Kickapoo High School, dove si è contraddistinto come atleta nelle squadre di nuoto, golf e tennis, ed entra a far parte del consiglio studentesco, partecipando ai dibattiti scolastici e a diversi musical. Terminato il liceo frequenta l’Università del Missouri, dove studia giornalismo e grafica pubblicitaria. Abbandona però a pochi esami dalla laurea per inseguire il sogno di sfondare a Hollywood.

Prima di diventare un attore di successo Brad Pitt fece i lavori più vari, tra i quali il trasportatore di frigoriferi e l’autista di spogliarelliste in limousine. L’attore arriva a travestirsi da pollo mentre lavorava per una catena di ristoranti.

Brad Pitt, i film

La sua filmografia è composta da decine di film fatti per il cinema, la tv sia come attore che come produttore. Uno da non perdere è il film del 1995 “Seven”, il thriller che racconta di un assassino che uccide le sue vittime ree di aver commesso dei peccati capitali. Nella storia grandi ruoli sono affidati anche a Morgan Freeman e Kevin Spacey. Sempre del genere va segnalato il film di David Fincher “Fight Club” del 1999. Tratto dal romanzo di Chuck Palahniuk.

Ocean’s Eleven– fate il vostro gioco è la storia del truffatore Rusty Ryan e del suo rapporto con Danny Ocean durante la rapina a Las Vegas. Nel 1992 Brad Pitt recita nel film di Robert Redford “In mezzo scorre il fiume”, storia di due fratelli completamente diversi ma uniti dal culto di Dio. Sicuramente minore il ruolo in Thelma & Louise ma è stato proprio quel personaggio (un ladro autostoppista) a farsi conoscere al grande pubblico e come sex symbol.

Di sicuro gradimento è il film The Tree of life del 2001, con regia di Terrence Malick. Oltre a essere Palma d’Oro al Festival di Cannes è un racconto favoloso su una famiglia del Texas negli anni ’50. Un altro thriller che ha riscosso grande successo ed è diventato un cult è L’esercito delle 12 scimmie, pellicola di Terry Gilliam, con protagonista il grande Bruce Willis.

Una vita al massimo è un film di Tony Scott del 1993 con la sceneggiatura di Quentin Tarantino. Floyd, il suo personaggio, è un tossico violento che passa tutto il tempo seduto su un divano. Un grande film è Il curioso caso di Benjamin Button, storia fantastica di un essere umano che nasce vecchio per poi ringiovanire anno dopo anno e della sua storia d’amore.

Forse la sua migliore interpretazione è datata 2009. Bastardi senza gloria è una rilettura della seconda guerra mondiale in chiave ironica, drammatica ma al contempo divertente. Aldo Raine è un tenente americano, chiamato nel vecchio continente a uccidere il maggior numero di nazisti, compreso Adolf Hitler. Ha molte recensioni positive, nonostante l’acuta violenza di alcune scene, soprattutto quelle dove fanno lo scampo ai soldati catturati.

La moglie e i figli

Brad Pitt il 29 luglio 2000 dopo due anni di fidanzamento, sposa l’attrice Jennifer Aniston, in una cerimonia privata a Malibù. I due però nel gennaio 2005 dopo appena 5 anni anni dal matrimonio annunciarono la separazione, raggiungendo il divorzio a ottobre dello stesso anno.

Nell’aprile dello stesso anno Brad Pitt venne fotografato durante una vacanza in Kenya insieme all’attrice Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr. & Mrs. Smith, e il figlio Maddox. L’11 gennaio del 2006, in un’intervista alla rivista People, Angelina Jolie dichiarò di aspettare un figlio da Pitt, confermando per la prima volta in pubblico la loro relazione.

Nell’aprile 2012 la coppia si fidanzò ufficialmente e il 23 agosto 2014 convolò a nozze in una cerimonia privata nel loro castello a Miraval, in Francia. Le foto delle nozze furono vendute alle riviste Hello e People per 5 milioni di dollari, somma donata alla fondazione, Jolie-Pitt Foundation. Dopo solo due anni, il 19 settembre 2016 la Jolie presentò istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili e riferendo altresì di comportamenti violenti di Brad. Nell’aprile 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single.

Brad Pitt ha legalmente sei figli. Difatti il 19 gennaio 2006 un giudice della California approvò la sua richiesta di adottare legalmente i due figli della Jolie, Chivan Maddox e Zahara Marley. I loro cognomi furono formalmente cambiati in “Jolie-Pitt”.

Il 27 maggio inoltre diventò padre della sua prima figlia naturale, Shiloh Nouvel, nata a Swakopmund, in Namibia. Il 15 marzo 2007, la Jolie adottò un bambino di tre anni, Pax Thien, nato il 29 novembre 2003, in Vietnam. Mentre il 12 luglio 2008 ebbe due gemelli, Knox e Vivienne, nati al Lenval Hospital di Nizza, in Francia.

Il successo e come è oggi

Gli anni che hanno consacrato Brad Pitt come grande attore, nonchè sex symbol sono gli inizi degli anni 2000. In questo periodo Pitt è protagonista di diversi film divenuti poi cult: Troy del 2004, Mr. and Mrs. Smith del 2005, e Bastardi senza gloria del 2009.

Ad oggi Brad Pitt all’età di 56 anni è ritenuto ancora un sex symbol, nonostante lo stesso attore in una lunga intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “La prima cosa che oggi noto è che sto proprio invecchiando“. Aggiungendo però: “Apprezzo molto di più con chi passo il mio tempo e come lo spendo“.