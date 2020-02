Giugliano, finisce l’era Poziello: in 19 sfiduciano il sindaco

Giugliano. E’ finita l’era di Antonio Poziello a Giugliano. Pochi minuti fa 19 consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dinanzi al notaio Roberto Cogliandro di Pozzuoli decretando così la fine dell’amministrazione corrente.

Giugliano, sfiduciato Poziello

Tra questi 19 ci sono 18 consiglieri di minoranza e Domenico Cecere, che fino a ieri faceva ancora parte della maggioranza. Dopo 4 anni e mezzo dunque termina questa consiliatura. Per mandare a casa il primo cittadino erano necessarie 17 firme. I malumori in maggioranza andavano avanti da mesi e solo oggi la minoranza è riuscita a concretizzare il tutto riunendosi dal notaio e rassegnando le dimissioni. Gesto questo che porta alla fine dell’amministrazione.

Le elezioni

A breve dunque arriverà un commissario alla guida dell’ente di Corso Campano. La città andrà al voto in primavera, nella prossima finestra elettorale utile prevista dalla legge. Il rumors sulla possibile sfiducia circolava già da qualche settimana ma oggi con il passaggio ufficiale in minoranza di Andrea Guarino e Paolo Liccardo hanno avuto i numeri necessari per mandarlo a casa.

I malumori andavano avanti ormai da mesi. Il primo a passare in opposizione era stato Rosario Ragosta, poi le dimissioni di Francesco Carlea. Tra 2019 e primi mesi di quest’anno sono arrivati poi i passaggi di Pasquale Casoria, Giuseppe D’Alterio, Gennaro Di Gennaro ed infine Andrea Guarino e Paolo Liccardo. Tutti hanno giustificato la scelta parlando di poco coinvolgimento da parte del primo cittadino.

La mossa della sfiducia arriva dunque a pochi mese dalle elezioni amministrative. Al momento il primo cittadino aveva già confermato la sua discesa in campo. Negli altri schieramenti invece ancora non ci sono certezze sui candidati.